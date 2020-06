Samsung a encore vendu plus de smartphones qu’Apple en Europe au 1er trimestre 2020

L’institut d’étude Counterpoint a publié une étude sur les ventes de smartphones en Europe au premier trimestre 2020. Samsung est resté leader, devant Apple second et Huawei troisième. En France, où les ventes ont baissé de 9 %, Huawei cède sa place à Xiaomi. Le smartphone le plus vendu est l’iPhone 11. Et Honor est numéro 1 en Russie.

Les études de marché sur le premier trimestre 2020 se suivent et se ressemblent. Le coronavirus en est évidemment le sujet principal, avec toutes les conséquences industrielles, commerciales, financières et sociales qu’il engendre. En début de semaine, nous évoquions dans nos colonnes une étude de Gartner qui explique que le marché mondial a baissé de 20 % environ. Huawei a subi la plus grosse chute avec plus de 27 % de ventes en moins. Xiaomi et Apple s’en sortent beaucoup mieux.

Aujourd’hui, c’est l’institut Counterpoint Research qui apporte sa vision du marché, en faisant un focus sur le marché européen pendant le premier trimestre 2020. Selon sa dernière étude, les ventes de smartphones ont baissé de 7 % sur le continent, ce qui est relativement peu. Il est possible que le confinement européen n’intervienne que trop tard pour impacter pleinement les ventes au premier semestre. Rappelons que l’Italie, l’Espagne et la France ont démarré leur confirment au début du mois de mars.

Huawei en position de faible, Xiaomi en forte progression

Les trois marques les plus fortes en Europe sont Samsung, avec 29 % du marché (en baisse de 2 points). La firme coréenne est suivie d’Apple, avec 22 % (en progression de 1 point) et Huawei (avec Honor) avec 16 % (en baisse de 7 points). La firme chinoise a baissé de 43 % ses volumes en Europe. Le coronavirus n’est pas seul fautif. L’embargo américain y est aussi pour beaucoup. Le modèle de smartphone le plus vendu en Europe au premier trimestre est l’iPhone 11 d’Apple.

Suit ensuite Xiaomi, quatrième, avec 11 % du marché européen (+7 points), et Oppo, avec 3 % (+2 points). Xiaomi est considéré comme le plus grand bénéficiaire des problèmes de Huawei, avec Apple et Oppo dans une moindre mesure. La croissance de Xiaomi en Europe atteint 145 %, selon Counterpoint. Notez enfin que la 5G représente 4 % des ventes.

Faisons un focus sur la France. Le marché tricolore a baissé de 9 % par rapport au premier trimestre 2019. La marque leader est Samsung, avec 34 % des ventes. Elle est suivie par Apple, avec 29 % et Huawei 9 %. Dans une version antérieure du visuel ci-dessus et postée sur Twitter (voir ci-dessous), Xiaomi est placé devant Huawei avec 13%. Xiaomi est donc devant Huawei. La France est le seul pays européen où Xiaomi est devant Huawei. Autres anecdotes amusantes : le Royaume-Uni est le seul pays où Apple est en tête et Honor (sans Huawei) est la marque leader en Russie.