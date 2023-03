Trottinettes en libre-service à Paris : les opérateurs recrutent sur TikTok pour influer sur le référendum

La Ville de Paris organise une votation pour connaître l’opinion des Parisiens concernant les trottinettes en libre-service dans la capitale. Les opérateurs militent par tous les moyens possibles pour un vote en leur faveur.

Les avis concernant les trottinettes électriques en libre-service sont très partagés. Certains les considèrent comme un moyen de transport peu coûteux et moins contraignant que les taxis ou le métro, alors que d’autres n’y voient que des objets qui obstruent la voie publique, ou pire encore, de véritables dangers publics. Ne sachant trop quelle décision prendre à leur sujet, la Ville de Paris a choisi de solliciter l’avis des Parisiens. Un référendum sera organisé le 2 avril prochain, et son issue revêt une importance cruciale pour les opérateurs Dott, Lime et Tier : les trottinettes électriques en libre-service pourraient disparaître de Paris.

Il se passe un truc sur TikTok : des influenceurs prennent la parole pour encourager les parisiens à aller votre contre l'interdiction des trottinettes électriques ce 2 avril. Bien sûr, vous voyez où je veux en venir. pic.twitter.com/nO5UVOzmgJ — vincent d'internet🐾 (@vincentmnv) March 29, 2023

La question qui est posée aux habitants de la capitale est on ne peut plus simple : « Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ? ». On imagine bien que les Dott, Lime et autres Tier ont tout intérêt à ce que les gens votent « Pour ». Et de là à suspecter ces entreprises de payer des créateurs TikTok et d’autres influenceurs pour faire pencher la votation en leur faveur, il n’y a qu’un pas que Vincent Manilève a allègrement franchi hier, dans une publication Twitter.

La mission des influenceurs payés par les opérateurs est de convaincre les jeunes d’aller voter

Selon le journaliste, au moins huit influenceurs auraient tourné des vidéos visant à inciter leurs followers à voter « Pour ». Les mêmes hashtags reviennent systématiquement, #2avril et #sauvetatrot, ce qui laisse penser qu’il s’agit bel et bien d’une campagne d’influence organisée. Les porte-parole de Dott et de Lime n’ont pas nié être à l’origine de cette initiative.

Celle-ci n’a en soi rien d’illégal ; les opérateurs avancent d’ailleurs que toutes les vidéos publiées sur les réseaux ont pour principal objectif d’informer les 18-35 ans de la tenue de ce référendum. Quoi qu’on en pense de la stratégie utilisée par ces entreprises, si le nombre de vues cumulées par leurs influenceurs se traduit dans les urnes, le camp du « Pour » pourra tabler sur au moins 850 000 voix en sa faveur.