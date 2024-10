Nvidia publie une mise à jour pour la Shield TV, une première en plus d’un an

Cela n'était plus arrivé depuis plus d'un an, les Shield TV et Shield TV Pro de Nvidia reçoivent une nouvelle mise à jour. Celle-ci inclut un certain nombre de correctifs réglant plusieurs problèmes connus des boitiers.

Non, Nvidia n'a pas oublié sa Shield TV. La dernière mise à jour reçue par le boitier TV remontait à juillet 2023. 15 mois plus tard, nous avons enfin droit à une nouvelle version du système. Il ne s'agit ici pas d'une mise à jour majeure avec l'introduction d'une interface repensée ou de nouvelles fonctionnalités. Nous restons au bon vieux Android 11 et à Shield Experience 9.1.1, mais avec quelques correctifs qui viennent améliorer l'expérience d'utilisation.

Avec l'installation de cet hotfix, déjà déployé et disponible au téléchargement et à l'installation, vous passez à la version 33.2.0.252. Si vous étiez à jour, la version antérieure de votre appareil était la 33.2.0.201.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour pour Nvidia Shield TV ?

Nvidia propose un certain nombre de correctifs avec cette mise à jour. La plupart d'entre eux ne vous touchent peut-être pas directement, il s'agit souvent de cas bien particuliers. Mais l'on peut se réjouir que le support logiciel du célèbre boitier TV ne soit pas terminé. Voici ce que nous apprend le patch notes :

Amélioration de Match Frame Rate (version bêta)

Résout le problème de stockage plein du lecteur SHIELD

Résout le problème d'absence de son lorsque le casque est connecté au contrôleur et que le DAP est allumé

Résout le problème de plantage de Geforce Now après le lancement

Possibilité d'effacer le flag HDMI 1.4 via la réinitialisation d'usine

Correction de la distorsion vidéo sur le mode d'affichage « RGB 8-bit Rec.709 »

Résolution du problème de disque dur/clé USB endommagé après une connexion en état de marche

Les informations du dossier NAS indiquent 0 B et non la capacité réelle

Les stockages extensibles ne sont pas répertoriés après la mise à niveau

Corrige les plantages occasionnels dans les applications DRM

Pour l'instant, nous n'avons aucune information quant à une potentielle mise à niveau des Shield TV vers une version supérieure d'Android. Nous ne savons pas non plus si Nvidia prévoir de lancer de nouveaux boitiers, les plus récents (Shield TV et Shield TV Pro) datant déjà de 2019 et Google venant de lancer son Google TV Streamer.