Une voiture électrique pollue moins qu’une essence ou une diesel, cet outil le prouve

Une voiture électrique pollue moins qu’une essence ou une diesel. En collaboration avec le journal Libération, une ONG bruxellois appelée Transport et environnement lance un nouvel outil gratuit en ligne. Il permet de comparer le niveau de pollution des véhicules électriques et thermiques. Le résultat est sans appel, les voitures électriques sont deux à trois plus propres.

Alors que la France vient récemment de légaliser la conversion essence vers électrique, l’ONG bruxellois Transport et environnement a décidé de tordre le coup à une idée reçue : les voitures électriques polluent tout autant, si ce n’est plus, que les véhicules thermiques. En partenariat avec le journal Libération, l’organisation non-gouvernementale vient de lancer un outil en ligne gratuit.

Il permet de comparer le degré de pollution des véhicules électriques avec les véhicules thermiques. Afin de produire les résultats les plus fiables possibles, cet outil prend en considération tous les critères de pollution existants. Cela comprend donc :

Les émissions de gaz à effet de serre par carburant (tests effectués sur route en condition réelle)

Les émissions provoquées par l’extraction des métaux nécessaires (transport des métaux et fabrication des véhicules)

Sans surprise, les résultats prouvent bel et bien que les véhicules électriques restent plus propres que leurs homologues thermiques. L’ONG s’est attelée à donner des conclusions par pays. En effet, chaque nation mène une politique énergétique propre et de fait les résultats varient selon la part des énergies fossiles et le processus de fabrication de l’électricité (nucléaire ou charbon par exemple).

La politique énergétique, une variable essentielle

Ainsi sur les routes françaises, une voiture électrique est 77% moins polluante qu’une essence. Le modèle énergétique français est en grande partie responsable de ces bons chiffres. Le recours majoritaire à l’énergie nucléaire et la montée en puissance des énergies vertes permettent de produire de l’électricité en limitant les émissions.

À contrario, en Pologne une voiture électrique est seulement 29% moins polluante qu’un diesel ou une essence. En effet, l’électricité est produite en majorité grâce au charbon, ce qui induit un impact bien plus fort sur l’environnement. Comme le précise l’ONG Transport et environnement, l’efficacité énergétique des véhicules électriques n’est plus à prouver et dépasse de loin celles des véhicules thermiques.

« Les voitures électriques perdent seulement 10% de leur énergie dans leur moteur, alors que les moteurs à combustion internes perdent, eux, 70% de leur énergie dans le moteur », précise l’ONG dans les colonnes du journal Libération.

Source : Libération