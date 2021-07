La redevance étendue aux smartphones de seconde main, une nouvelle mise à jour pour l’application TousAntiCovid, le foot français à partir du 24 juillet sur Amazon Prime Video, c’est le récap’ du jour.

Grâce au récap’ du jour, commencez à rêver à votre prochain voyage avec votre pass sanitaire européen ou imaginez-vous confortablement installé devant votre télé pour profiter de la diffusion des matchs de Ligue 1 et 2 !

TousAntiCovid permet de changer le pass sanitaire français en certificat européen

Depuis le 9 juin, l'application TousAntiCovid dispose d'une section dédiée au pass sanitaire français. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il est désormais exigé de présenter son pass sanitaire pour accéder à certains événements publics de plus de 1000 personnes. Notre pass sanitaire français est intégré depuis le 15 juin 2021 dans le certificat sanitaire européen, qui permet principalement aux voyageurs européens d'éviter de passer par l'étape de la quarantaine dans les pays qui pratiquent cette mesure. Depuis ce jeudi 1er juillet 2021, les utilisateurs détenteurs d'un pass sanitaire français (qu'ils soient vaccinés, déclarés négatifs via un test PCR, ou certifiés rétablis), peuvent l'échanger automatiquement pour un pass sanitaire européen depuis l'application TousAntiCovid, grâce à une simple mise à jour de l’application.

Lire : TousAntiCovid, comment transformer votre pass sanitaire en certificat européen

La redevance copie privée s'applique désormais aux smartphones reconditionnés

Lorsque l’on achète un smartphone reconditionné, c’est souvent pour profiter de tarifs très attractifs. Malheureusement, malgré les efforts des opposants, la mesure de la Commission Copie Privée, qui étend la redevance aux smartphones passés à l’état de seconde main, est entrée en vigueur hier. Ces derniers feront donc l’objet de deux redevances : une première lors de leur mise en circulation dans un état neuf, et une seconde lors de leur passage à l’état de seconde main, selon le barème des tarifs votés par les députés. Les reconditionneurs, directement impactés, pourraient à l’avenir décider d’augmenter le prix des appareils pour amortir le coût de la nouvelle taxe.

Lire : les smartphones reconditionnés vont désormais coûter plus cher

L'arrivée du foot sur Amazon Prime Video entraînera-t-elle une hausse de l'abonnement ?

Pour 259 millions d’euros par an, Amazon s’est assuré de garder la main mise sur 80 % des matchs des deux championnats : la diffusion des matchs de Ligue 2 sur Amazon Prime Video commencera la 24 juillet prochain, puis deux semaines plus tard, ce sera au tour de la Ligue 1 de faire une entrée fracassante dans le catalogue de la plateforme. Tout cet argent dépensé inquiète les abonnés de Prime Video. À l’heure actuelle, le catalogue est accessible pour le prix de 49 €/an, et Amazon s’est toujours distingué par son abonnement relativement peu cher par rapport à la concurrence, mais l’arrivée massive du football pourrait bien mener à une hausse du prix.

Lire : le foot français arrive le 24 juillet sur Amazon Prime Video, l'abonnement sera-t-il plus cher ?