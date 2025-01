Une RTX 5080 de MSI a fuité, voici son design et ses caractéristiques techniques

Une MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition nous en apprend plus sur la mémoire et la connectique de la carte graphique.

Nvidia va lancer son GPU RTX 5080 très prochainement. Il y aura probablement une carte graphique Founder's Edition associée, mais plusieurs autres constructeurs vont aussi proposer des versions personnalisées, qui ajoutent généralement un meilleur système de refroidissement et de l'overclockage.

L'une de ces cartes graphiques custom, la MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition, vient de fuiter. La source, Chiphell, a retiré son article et ses photos de son site web, mais internet n'oublie pas et le mal est déjà fait. Comme son nom le laisse supposer, cette carte graphique de MSI se distingue par la présence de trois ventilateurs au lieu d'un seul. Sans surprise non plus, le produit devrait requérir 2,5 slots d'espace.

RTX 5080 : 16 Go de VRAM et bus 256-bit

La boîte nous apprend que cette carte graphique repose sur 16 Go de mémoire GDDR7 et un bus de 256-bit. La vitesse de la mémoire n'est pas indiquée, celle-ci pourrait atteindre 30 Gbps selon de précédentes fuites. La MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC Edition embarque trois DisplayPort et un connecteur HDMI, mais les versions des deux standards ne sont pas précisées. Ce n'est pas mentionné sur le packaging, mais on s'attend à une interface PCIe 5.0 pour tous les nouveaux GPU Blackwell.

Malheureusement, la boîte est assez avare en détails techniques. Il y est inscrit que la carte graphique est compatible avec la technologie DLSS, mais là encore, sans indiquer de version. S'agit-il du DLSS 3.5 déjà disponible ou d'une nouvelle génération de DLSS 4 ? Ce n'est pas cette fuite qui nous le dira. Comme les autres RTX 50, le GPU de la RTX 5080, le GB203-400 et ses 10 752 cœurs CUDA, est basé sur un nœud 4NP de TSMC, qui présente une densité supérieure de 30 % à celle des RTX 40.

La RTX 5080 devrait être la première carte graphique de la génération Blackwell annoncée officiellement par Nvidia, avant même la RTX 5090. Elle serait présentée le 6 janvier 2025 au CES de Las Vegas par le PDG Jensen Huang, pour une disponibilité dès le 21 janvier prochain.