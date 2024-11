Nvidia arrête la production des RTX 40, le lancement des RTX 50 est imminent

Nvidia commence à mettre un terme à la production de références de la famille des RTX 40, prévoyant le lancement des premiers modèles de RTX 50 pour le début d'année 2025.

Il semblerait que Nvidia soit en train d'abandonner la production de plusieurs références de cartes graphiques appartenant à la génération des RTX 40. Repérée par Gazlog, l'information provient des forums de Board Channels, qui ont déjà constitué une source fiable dans le passé. Nous y apprenons que la RTX 4080 Super ne sera plus produite à partir de ce mois de novembre, et que les Verts pensent écouler le stock existant du GPU d'ici décembre 2024.

La situation serait identique pour la RTX 4070 Ti Super, dont la production doit s'arrêter avant la fin de ce mois. Pour elle aussi, les stocks ne devraient pas tenir des lustres et ne pas voir l'année prochaine. Les RTX 4070 et 4070 Super vivront un peu plus longtemps. La production ne serait pas arrêtée tout de suite et Nvidia continuerait de livrer ses GPU aux fabricants tiers jusqu'à la fin de l'année, laissant envisager une disponibilité jusqu'à janvier 2025.

Les RTX 5080 et 5070 attendues début 2025

En ce qui concerne les RTX 4060, la production et les livraisons aux constructeurs de cartes graphiques devraient se poursuivre encore un peu. Tous ces éléments viennent en tout cas confirmer que le lancement des premières cartes graphiques de la série RTX 50 est imminent. Nous attendons la RTX 5080 pour début janvier 2025 et la RTX 5070 pour le mois de février. Nvidia n'a pas encore officialisé les dates de présentation, et donc encore moins de commercialisation, mais tous les indices mènent à croire que l'attente ne sera plus très longue. La RTX 5060 arrivera quant à elle un peu plus tard dans l'année.

En fonction de la demande et du volume des stocks restants, nous pouvons espérer quelques réductions de prix sur les cartes graphiques RTX 40 pour cette fin d'année. Les marques devraient profiter du Black Friday et des fêtes de fin d'année pour annoncer des promotions. Attention, il ne sera pas forcément pertinent de craquer si les offres restent timides tant qu'on ne connait pas la politique tarifaire de Nvidia et de ses partenaires pour les RTX 50, ainsi que leurs performances bien entendu.

Source : Gazlog