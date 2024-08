Une rentrée en sécurité avec la caméra Arlo Pro 5 + panneau solaire à moins de 200€ !

À l'approche de la rentrée, Darty propose une offre incontournable pour sécuriser votre domicile sans vous ruiner : la caméra Arlo Pro 5 et son panneau solaire à moins de 200€ ! Vous pouvez ainsi protéger efficacement votre maison tout en respectant votre budget.

Profiter de l'offre chez Darty

La rentrée scolaire approche à grands pas, et avec elle, le retour à une routine bien remplie. C’est le moment idéal pour penser à la sécurité de votre domicile. Darty propose actuellement une offre irrésistible : la caméra de surveillance Arlo Pro 5 Spotlight accompagnée de son panneau solaire VMA5600, pour seulement 189,99€ au lieu de 249,99€. Une opportunité à ne pas manquer pour protéger votre maison efficacement sans vous ruiner.

Avec la reprise des activités, il est essentiel de pouvoir garder un œil sur son domicile, surtout en période d'absence. Cette offre permet de s’équiper d’un système de surveillance avancé pour moins de 200€, soit une offre difficile à rater !

Arlo Pro 5 Spotlight : la caméra intelligente qui veille sur votre foyer

Dotée d'une vision nocturne couleur avancée 2K, la caméra Arlo Pro 5 Spotlight capte plus de 60 milliards de couleurs, garantissant ainsi des images d’une qualité exceptionnelle même en pleine nuit. Cette performance est 100 fois supérieure à celle de l’œil humain, ce qui vous permet de voir clairement ce qui se passe autour de votre domicile, de jour comme de nuit.

En plus de sa qualité d'image, la caméra est équipée d'une batterie longue durée, offrant une autonomie de 30% supérieure à celle de la Pro 4. Vous n’aurez plus à vous soucier de recharger fréquemment la batterie, car elle peut durer jusqu’à 8 mois en utilisation moyenne, voire 12 mois en mode économie. Cette caractéristique est encore renforcée par le panneau solaire VMA5600 inclus dans le pack, qui permet une alimentation continue et écologique de votre caméra, réduisant ainsi la fréquence des recharges manuelles.

La connectivité est également un point fort de ce modèle, grâce à son Wi-Fi double bande. Cette technologie permet à la caméra de basculer automatiquement vers le réseau le plus puissant disponible, assurant ainsi une connexion stable et ininterrompue. Ce système facilite également l’installation et la configuration, rendant le dispositif accessible même aux utilisateurs les moins technophiles.

Pour dissuader les intrus, la Arlo Pro 5 Spotlight est équipée d'un projecteur lumineux puissant, capable d’éclairer les visages jusqu’à une distance de 7 mètres. Associée à une sirène intelligente intégrée, qui peut être activée manuellement via l’application Arlo ou automatiquement lors de la détection de mouvements, la caméra devient un véritable gardien de votre domicile, intimidant les intrus potentiels et attirant l'attention sur toute activité suspecte.

Avec un champ de vision de 160°, la caméra couvre une large zone, vous permettant de surveiller les parties les plus vulnérables de votre propriété. De plus, l'abonnement Arlo Secure inclus avec ce pack pour une durée d’un mois vous offre la possibilité de stocker vos vidéos dans le cloud et de personnaliser les alertes en fonction des types de mouvements détectés, tels que les personnes, les voitures, les animaux ou les colis.

Tout savoir sur la caméra Arlo Pro 5 chez Darty

Pour moins de 200€, vous bénéficiez ainsi d'un système de surveillance haut de gamme, capable de vous offrir la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin lorsque vous n’êtes pas chez vous. N’attendez plus pour saisir cette occasion et renforcer la sécurité de votre domicile avec le pack Arlo Pro 5 Spotlight et son panneau solaire.