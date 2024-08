Une rentrée à petit prix chez Darty – Un smartphone Motorola et des écouteurs à moins de 200€ !

A l'approche de la rentrée, quoi de mieux que de trouver un pack avec un smartphone et des écouteurs, le tout pour moins de 200€ ? Découvrez le pack Motorola à prix mini chez Darty !

Profiter du pack Motorola à -38%

Profitez de l’offre exceptionnelle chez Darty : le pack Motorola Moto G24 Power 256 Go et les écouteurs Moto Buds avec une remise de 100€. Ce duo indispensable est disponible pour seulement 179€ au lieu de 279€, soit une réduction de 38%.

La rentrée approche à grands pas et il est temps de s'équiper sans se ruiner. Darty propose une offre incontournable sur le pack Motorola Moto G24 Power et les écouteurs Moto Buds, une combinaison parfaite pour les étudiants et les jeunes actifs. Avec une réduction de 100€, ce pack est accessible à moins de 200€, une opportunité en or pour bien commencer l'année.

Le pack Motorola inclut le smartphone Moto G24 Power, reconnu pour ses performances fiables, et les écouteurs Moto Buds, offrant une expérience audio de qualité. Ce duo est idéal pour ceux qui cherchent à s’équiper de manière pratique et économique à l'occasion de la rentrée.

Motorola Moto G24 Power : performances et espace de stockage

Le Moto G24 Power se distingue par ses caractéristiques techniques solides, adaptées aux besoins quotidiens. Il est doté d’un écran IPS LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels, offrant des images claires et colorées. Cette taille d'écran est idéale pour naviguer, regarder des vidéos ou suivre des cours en ligne.

Le cœur du Moto G24 Power est propulsé par un processeur MediaTek Helio G85, accompagné de 4 Go de RAM. Cette configuration assure une utilisation fluide et réactive, que ce soit pour les applications courantes ou les jeux mobiles. Avec ses 256 Go de stockage interne, ce smartphone offre une grande capacité pour stocker photos, vidéos, documents et applications, évitant ainsi tout souci d’espace.

Autonomie et polyvalence avec les Moto Buds

Les écouteurs Moto Buds inclus dans ce pack ajoutent une dimension audio de qualité à l'ensemble. Ces écouteurs sans fil offrent une expérience sonore immersive avec une connectivité Bluetooth stable et une autonomie appréciable. Ils sont parfaits pour écouter de la musique, suivre des cours en ligne ou passer des appels en mains libres. Leur design compact et ergonomique assure un confort d’utilisation prolongée, idéal pour les longues journées de cours ou de travail.

Le Moto G24 Power est équipé d’une batterie robuste de 5000 mAh, garantissant une autonomie prolongée. Cette capacité permet d'utiliser le smartphone tout au long de la journée sans avoir à se soucier de la recharge, un atout majeur pour les étudiants et les professionnels souvent en déplacement. La charge rapide de 20W permet également de récupérer rapidement de l’énergie, assurant une disponibilité continue.

En termes de connectivité, le Moto G24 Power dispose de toutes les options modernes nécessaires : Bluetooth, Wi-Fi, GPS et un port USB-C pour une recharge et une synchronisation efficaces.

Tout savoir sur l'offre à 179€ chez Darty

Avec une réduction de 38%, ce duo performant et polyvalent répondra à tous les besoins, qu’il s’agisse de communication, de divertissement ou de productivité. Profitez de cette offre exceptionnelle pour débuter l'année scolaire ou professionnelle dans les meilleures conditions, sans dépasser votre budget.