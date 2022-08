Une réduction folle de -43% sur un casque Denon chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre incroyable à ne rater sous aucun prétexte : -43% sur le casque à réduction de bruit Denon AHGC30BKEM. On vous dit tout sur cette offre dans cet article.

Profiter de l'offre chez la Fnac

Vous cherchez un casque à réduction de bruit efficace, et ce, sans vous ruiner ? Bonne nouvelle : la Fnac vous propose en ce moment une offre exceptionnelle : le casque Hi-Fi sans fil à réduction de bruit Denon AHGC30BKEM Bluetooth noir presque à moitié prix !

En vous rendant de suite sur le site de l'enseigne, vous pouvez en effet profiter d'une réduction de -43%, soit -150€ ! Il est ainsi disponible pour seulement 199,99€ au lieu de 349,99€.

Pour moins de 200€, vous profitez donc d'un casque haut de gamme avec des prestations exceptionnelles.

Des technologies dernier cri et un son haute résolution

Avec ce casque Denon, vous profitez en effet de ce qui se fait de mieux en ce moment dans le secteur des casques à réduction de bruit. Parmi toutes les prestations proposées, on trouve des hauts-parleurs FreeEdge rares pour moins de 200€.

Le son du casque Denon est certifié haute résolution et garanti des performances incroyables pour une écoute immersive de vos contenus et une grande qualité de vos appels téléphoniques. Le son est précis, les aigus sont clairs et les basses sont profondes. Avec la technologie FreeEdge, il peut de plus annuler les résonnances indésirables pour un son encore meilleur !

En prime, il propose la réduction de bruit active grâce à 2 microphones par écouteur. Et afin de s'adapter à toutes les situations de votre vie quotidienne, il vous offre 3 modes de réduction de bruit. Il peut ainsi annuler les bruits d'un avion, d'un train, d'un bus, mais aussi les pollutions sonores dans la rue ou encore au bureau.

Autre prestation intéressante : le casque Denon propose la double connectivité. Il peut ainsi se connecter à un appareil en Bluetooth tout en vous aidant à répondre à votre téléphone. Enfin, difficile de parler de ce casque sans citer sa batterie capable de tenir jusqu'à 20 heures sans fil et pouvant de recharger à 100% en seulement 2 heures !

Pour profiter de toutes ces prestations pour moins de 200€, rendez-vous vite chez la Fnac ! Précisons que l'enseigne vous offre également 4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium et 1 mois d'abonnement offert pour BrutX.