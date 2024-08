Une réduction de -46% sur les écouteurs Jabra Elite 4 Active + une ceinture de running : Foncez chez la Fnac !

La rentrée est le moment idéal pour prendre de nouvelles résolutions, et si vous souhaitez vous mettre au running, la Fnac a ce qu'il vous faut ! Profitez des écouteurs sans fil Jabra Elite 4 Active avec réduction de bruit et d'une ceinture de running avec une remise incroyable de -46% !

Découvrir le Pack à -46% chez la Fnac

La rentrée est souvent synonyme de renouveau : nouvelles résolutions, nouvelles habitudes, pourquoi ne pas en profiter pour se remettre au sport ? Que vous soyez un coureur aguerri ou un débutant, l'équipement joue un rôle essentiel dans la motivation.

Et pour bien démarrer cette saison, la Fnac propose une offre irrésistible sur les écouteurs sans fil Jabra Elite 4 Active avec réduction de bruit, accompagnés d'une ceinture running 2024 : une remise immédite de -46%. Le pack se retrouve ainsi disponible pour seulement 69,99€ au lieu de 129,99€. Une combinaison parfaite pour allier confort et performance à un prix imbattable.

Un pack complet pour courir en musique avec style et confort

Les Jabra Elite 4 Active sont spécialement conçus pour les amateurs de sport. Dotés de la technologie de réduction active de bruit, ces écouteurs vous permettent de rester concentré sur votre course, sans les distractions extérieures. Leur design ergonomique assure un maintien optimal, même lors des entraînements les plus intenses. Résistants à la transpiration et à l'eau (norme IP57), ils vous accompagnent dans toutes vos séances, quelles que soient les conditions météorologiques. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique ou de vos podcasts préférés avec une qualité sonore exceptionnelle, tout en restant connecté à votre environnement grâce à la fonction HearThrough.

Avec une autonomie de 7 heures par charge, extensible jusqu’à 28 heures avec le boîtier de recharge, les Jabra Elite 4 Active garantissent de longues sessions d’écoute sans interruption. Les commandes tactiles intuitives permettent de gérer facilement la lecture, les appels et l'assistant vocal, sans avoir à sortir votre téléphone. De plus, grâce à la fonction de charge rapide, 10 minutes de charge suffisent pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire, idéal pour les courses de dernière minute.

Quant à la ceinture running 2024 incluse dans cette offre, elle est conçue pour être légère et discrète, tout en offrant suffisamment d’espace pour vos essentiels : smartphone, clés, gels énergétiques… Son tissu respirant et ajustable assure un confort maximal, même lors des longues courses. Pratique et fonctionnelle, elle devient vite un indispensable pour tous vos déplacements sportifs.

Profiter de l'offre dès maintenant

Finalement, que vous soyez à la recherche de performances sportives accrues ou simplement d'un moyen plus confortable d'écouter de la musique pendant vos entraînements, ce pack Jabra Elite 4 Active et ceinture running est fait pour vous. Alors, ne manquez pas cette opportunité et démarrez la rentrée du bon pied avec la Fnac !