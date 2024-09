Une offre rentrée à ne pas rater chez Darty : Samsung Galaxy A55 5G et écouteurs Buds FE à -29% !

l'occasion de la rentrée scolaire, Darty propose une offre exceptionnelle : le pack Samsung Galaxy A55 5G bleu nuit avec les écouteurs Buds FE Graphite disponibles à -29% ! Un combo parfait pour rester connecté tout au long de l'année.

Découvrir l'offre dès maintenant

Pour cette rentrée, Darty met les petits plats dans les grands avec une offre très alléchante sur un pack combinant le smartphone Samsung Galaxy A55 5G et les écouteurs sans fil Buds FE. Grâce à une réduction de 29%, le pack se retrouve, en effet, disponible pour seulement 431€ au lieu de 601€. Une opportunité idéale pour tous ceux qui cherchent à s'équiper d'un smartphone performant et d'écouteurs de qualité, tout en réalisant des économies.

Un pack complet pour rester connecté sans se ruiner

Le Samsung Galaxy A55 5G est un smartphone polyvalent qui saura répondre aux besoins de nombreux utilisateurs. Avec sa connectivité 5G, il offre une navigation fluide et rapide, parfaite pour le streaming, les jeux en ligne ou simplement naviguer sur le web. Son écran Super AMOLED de 6,5 pouces, avec une résolution Full HD+, promet des couleurs vives et des images claires, idéales pour regarder des vidéos ou parcourir vos photos.

Sous le capot, le Galaxy A55 5G est équipé d'un processeur octa-core et de 6 Go de RAM, ce qui permet de gérer sans effort les applications les plus gourmandes en ressources. Son stockage interne de 128 Go, extensible via microSD, offre suffisamment d'espace pour stocker photos, vidéos, et autres fichiers importants.

En plus du smartphone, le pack inclut les écouteurs Buds FE Graphite, qui offrent une qualité audio exceptionnelle avec un son clair et équilibré. Ces écouteurs sans fil sont dotés d'une fonction de réduction de bruit active, idéale pour se concentrer en milieu bruyant, que ce soit dans les transports ou à l'école. Leur design ergonomique assure un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée, et leur autonomie longue durée vous garantit une journée entière de musique ou de communication sans interruption.

Profiter du pack à 29%

En bénéficiant d'une réduction de 29 %, c'est le moment parfait pour s'équiper d'un smartphone performant et d'écouteurs de qualité, tout en économisant 170€. Ne passez pas à côté de cette offre exclusive et profitez dès maintenant de ce pack complet pour être parfaitement équipé pour la rentrée !