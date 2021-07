Une nouvelle version de HarmonyOS sur les P50, un ciment pour recharger les voitures, le récap’

Une fuite laisse entendre que le Huawei P50 pourrait intégrer une nouvelle version de HarmonyOS, nous connaissons désormais les jeux PS4 et PS5 gratuits du mois d’août, un ciment magnétique dans les routes pourraient bientôt recharger nos voitures électriques, c’est le récap’.

Cette dernière semaine de juillet commence par de nouvelles révélations qui réjouiront notamment les utilisateurs de PS4 et PS5 ou les amateurs de voitures électriques…

Une nouvelle version de HarmonyOS pour le Huawei P50 ?

2021 est une année charnière pour Huawei, qui, il y a peu, a révélé au grand jour HarmonyOS, son système d’exploitation flambant neuf. Depuis plusieurs mois, on sait que le Huawei P50 sera le premier téléphone à l’embarquer nativement. Selon un leaker chinois, il semblerait que Huawei souhaiterait profiter du lancement du smartphone pour présenter une nouvelle version de HarmonyOS. La fuite ne précise pas exactement les nouveautés qui arriveront avec le P50 et il est difficile de prévoir les fonctionnalités qu’il sera possible de tester à la sortie du nouveau flagship. Si l’on peut imaginer le lancement d’une mise à jour majeure du système d’exploitation, il est peu probable que la firme nous livre HarmonyOS 3, d’autant qu’il est sûrement trop tôt pour que Huawei ait eu le temps de développer une véritable update à son OS.

Les jeux PS4 et PS5 gratuits d'août 2021 ont été révélés

Alors que les jeux gratuits du mois d’août n’ont toujours pas été officiellement dévoilés, Sony a vendu elle-même la mèche en mettant prématurément à jour la page PS Plus sur son site Internet, avant de vite retirer toutes traces de la fuite. Certains internautes ont réussi à faire des captures d’écrans, révélant ainsi les jeux qui seront proposés gratuitement le mois prochain aux abonnés PS Plus. Ces derniers pourront donc essayer Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 et enfin Hunter’s Arena : Legends, qui ne sera disponible que sur PS5 en tant que titre bonus.

Un nouveau ciment magnétique pourrait recharger les voitures électriques en roulant

Alors que l’électrisation du marché automobile est en marche et que l’offre en VE s’étoffe, les problèmes d’autonomie et de temps de charge restent à régler, et la solution pourrait venir des routes. Des chercheurs de la société allemande Magment ont en effet développé un béton conducteur d’énergie qui ne coûterait pas plus cher à produire, qui offrirait une efficacité de transmission allant jusqu’à 95%, permettant ainsi de charger une voiture électrique quand elle roule. Le produit fera l’objet d’un test divisé en plusieurs phases dans l’État de l’Indiana aux États-Unis, et la première aura lieu dans le courant de l’été 2021.

