La bêta de One UI 8 est disponible sur les Galaxy Watch, comment installer la mise à jour ?

Samsung a commencé le déploiement de la version bêta de One UI 8. On vous explique comment installer la mise à jour sur votre montre connectée.

La bêta de One UI 8 est disponible sur smartphone depuis peu, c'est au tour des montres connectées de Samsung de prétendre à la mise à jour. Pour ceux qui pourraient être étonnés de recevoir One UI 8 alors que leur Galaxy Watch est encore sous One UI 6, la raison est toute simple : la marque a décidé de rationaliser ses versions d'OS pour plus de clarté auprès des consommateurs. Les mobiles passant sous One UI 8, les smartwatchs sautent One UI 7 pour rattraper leur retard sur la numérotation. Apple fait d'ailleurs de même cette année, basculant toutes ces prochaines versions d'OS vers le même numéro.

One UI 8 est basé sur Wear OS 6. La mise à jour apporte notamment quelques nouveautés en matière de suivi de la santé. Le système se dote d'un outil de mesure de la charge vasculaire, une donnée qui donne des informations sur l'état du cœur et peut détecter des pathologies comme l'insuffisance cardiaque, l'hypertension et l'hypertension pulmonaire. Un guide du coucher est ajouté pour optimiser son sommeil, alors qu'un indice antioxydant fait son apparition. Côté sport, un coach de course à pied est intégré.

Comment installer la bêta de One UI 8 sur sa Galaxy Watch ?

Pour l'instant, seules les Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch 7 peuvent installer la version bêta de One UI 8. Les autres modèles compatibles suivront d'ici peu. Toutes les montres connectées de Samsung à partir de la Galaxy Watch 5 prennent en charge la mise à jour, y compris la Galaxy Watch FE.

Voici la procédure à suivre pour installer la bêta de One UI 8 sur sa smartwatch :

Ouvrez l'application Samsung Members.

Entrez dans la section Programme bêta.

Appuyez sur One UI 8 Watch 7 / Ultra Beta.

Cliquez sur Rejoindre.

Vous n'avez rien de plus à faire, votre montre connectée devrait vous prévenir dès que la mise à jour vers la bêta est disponible sur votre appareil. Samsung va lancer dans quelques jours ses nouvelles Galaxy Watch 8. Elles devraient venir avec One UI 8 préinstallé.