Une IA devient PDG d’une grande entreprise chinoise, une première mondiale

Une IA à la tête d'une entreprise ? C'est le pari fou tenu par Net Dragon Websoft, l'un des studios de jeux vidéos les plus importants de Chine. En effet, une intelligence artificielle baptisée Madame Tang Yu a été désignée comme PDG de la compagnie. Une première mondiale.

Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont partout, dans nos smartphones, nos appareils électroménagers. Dans certains cas, elles décident même de notre sort, à l'image de Facebook qui a utilisé une IA pour virer 60 personnes… En effet, ce plan de restructuration a été façonné par cette IA , qui avait pour mission de sélectionner les employés à licencier selon des critères précis.

Du côté de Google, on n'hésite pas à utiliser l'IA dans la conception de leur prochain TPU (Tensor Processing Unit). En juin 2021, la firme de Mountain View préfère exploiter une IA pour trouver la disposition optimale des sous-systèmes de la puce plutôt que de léguer cette tâche à des ingénieurs qualifiés.

Or, après l'IA chargée des ressources humaines de Facebook, la société chinoise spécialisée dans la conception de jeux en ligne Net Dragon Websoft vient de passer un cap. En effet, l'entreprise, qui pèse plusieurs milliards de dollars, vient de nommer au poste de PDG… une intelligence artificielle.

Une IA devient PDG d'une grande compagnie chinoise

Oui, vous ne rêvez pas. Cette IA, baptisée Madame Tang Yu, devient le premier humanoïde virtuel à la tête d'une compagnie de l'histoire. D'après les dires de Net Dragon Websoft, cette IA devra optimiser les performances de la l'entreprise, en prenant notamment des décisions rationnelles, comprenez sans sentiment, et totalement transparentes.

“Tang Yu va nous aider dans le domaine de la gestion et de l'administration ainsi que dans les questions opérationnelles, parce que nous utilisons déjà l'intelligence artificielle lors de nombreux stages afin de développer nos activités”, explique Simone Lung, vice-président de Net Dragon Websoft.

Bien entendu, l'autre avantage est que ce PDG 2.0 pourra travailler 24 heures sur 24, sans exiger un salaire mirobolant de surcroît. L'entreprise précise que les qualités de management et les prises de décisions de l'IA seront améliorées grâce au machine Learning, soit l'apprentissage automatique. Après l'incursion de nombreuses entreprises dans le métaverse, cette affaire rappelle à quel point l'univers numérique prend de plus en plus de place dans le monde professionnel réel.

Source : Europe 1