Une fonctionnalité très pratique rejoint Android Auto, Xiaomi annonce la fin de support de plusieurs appareils, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, on fait le point sur la fluidité et la qualité d’image de la PS5 Pro et on vous partage la liste des appareils Xiaomi qui ne recevront plus de mises à jour logicielle et de sécurité. Alors que la fonction « Ajouter une étape » rejoint enfin Android Auto, Samsung déploie sa mise à jour One UI 6.1.1 sur plusieurs anciens smartphones et tablettes. Le Brésil continue sa lutte contre les boîtiers IPTV illégaux en lançant une nouvelle action-antipiratage.

Le Brésil demande aux pirates de les aider à lutter contre les box illégales

Les gouvernements du monde entier continuent activement de lutter contre les réseaux de boîtiers IPTV illégaux. Le Brésil semble être à la recherche d’une nouvelle méthode. En effet, le gouvernement du pays organise actuellement un hackathon qui invite les pirates à bloquer les box TV illégales en échange d’une somme d’argent.

PS5 Pro : la qualité d’image a-t-elle été améliorée ?

Plusieurs experts ont pris le temps d’analyser la vidéo de présentation de la PS5 Pro sur le site de Sony. Comme promis, la qualité d’image a été améliorée et la fluidité est largement supérieure, en particulier sur les jeux développés par Sony tels que Gran Turismo 7, Ratchet & Clank : Rift Apart ou encore The Last of Us Part 2. La nouvelle console possède également une nouvelle technologie, la PlayStation Spectral Resolution, qui permet d’obtenir davantage d’images par seconde sans pour autant voir les graphismes perdre en qualité.

Xiaomi : de nombreux appareils en fin de cycle de support

Xiaomi a annoncé mettre fin au support de plusieurs smartphones et tablettes. Plusieurs appareils ne recevront désormais plus de mises à jour logicielle et seront donc privés de correctifs de sécurité et des nouvelles fonctionnalités MIUI ou Android. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des modèles Xiaomi, Redmi et Poco en fin de support.

One UI 6.1.1 : la mise à jour déployée sur d’anciens smartphones

Plusieurs anciens smartphones et tablettes Galaxy profiteront bientôt de la mise à jour One UI 6.1.1. Samsung a commencé à déployer la mise à jour construite sur Android 14 et axée sur l’IA en Corée du Sud, avant de l’étendre à l’Europe et l’Asie. One UI 6.1.1 promet une amélioration de la batterie, une interface plus intuitive, de nouvelles fonctionnalités optimisées et s’accompagne de plusieurs correctifs de sécurité. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la liste des appareils Samsung concernés par la mise à jour.

Android Auto propose désormais la fonction « Ajouter une étape »

Alors que Google Maps offre depuis longtemps la fonctionnalité « Ajouter une étape », Google intègre enfin cette fonction dans Android Auto avec la version 12.9. La navigation multi-destinations sera désormais beaucoup plus intuitive et facile à gérer pour les conducteurs. Cette mise à niveau s’accompagne également d’une interface repensée et de l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini.

Nos tests de la semaine

Sony Xperia 1 VI : toujours plus de qualités

Sony propose ici un smartphone modernisé qui conserve ses atouts et profite de plusieurs améliorations. En effet, la luminosité est meilleure, l’autonomie est en hausse, la nouvelle application en photo est très pratique et l’expérience audio générale est excellente. On regrette toutefois que la charge ne soit pas assez rapide et que la colorimétrie ne soit pas assez soignée. Attention, le nombre de mises à jour promises est encore trop juste.

Huawei MatePad Pro PaperMate Edition : un bon rapport qualité/prix

Si vous cherchez une tablette polyvalente au bon rapport qualité/prix et que vous n’avez pas besoin de puissance ou d’une bonne autonomie, la Huawei MatePad Pro PaperMate Edition pourrait vous intéresser. L’audio est excellent, la charge est ultra rapide et le rendu de l’écran est exceptionnel. On regrette l’absence de Google Play Store ou de services Google. Attention, certaines applications sont parfois ininstallables.

