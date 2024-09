Samsung déploie la mise à jour One UI 6.1.1 sur ses anciens smartphones, voici la liste des appareils concernés

Samsung commence à étendre la mise à jour One UI 6.1.1 à ses appareils plus anciens. Ce nouveau logiciel basé sur Android 14 va transformer ces smartphones Galaxy avec des fonctionnalités innovantes basées sur l’IA et une optimisation de leurs performances.

Les mises à jour logicielles jouent un rôle central dans l’évolution des smartphones modernes. Chez Samsung, One UI est l’interface phare, qui continue de s’améliorer à chaque nouvelle version. La version 6.1.1 de cet OS qui est construite sur Android 14, offre aux utilisateurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités, principalement axées sur l’intelligence artificielle. Elle permet notamment une meilleure gestion des performances, tout en proposant des outils innovants qui facilitent l’usage quotidien des téléphones.

One UI 6.1.1 propose plusieurs nouveautés, dont certaines très attendues. En plus d’améliorer les performances globales des appareils, la mise à jour intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle comme la suggestion intelligente de contenu et des outils de retouche photo automatiques. Les utilisateurs peuvent également s’attendre à une meilleure autonomie de la batterie grâce à une optimisation des ressources, et à une interface plus intuitive qui s’adapte à l’usage de chacun. La mise à niveau inclut aussi le correctif de sécurité de septembre 2024 pour garantir la protection des données.

Samsung déploie One UI 6.1.1 sur ses anciens appareils Galaxy

Samsung a commencé à déployer One UI 6.1.1 sur plusieurs de ses appareils dans le monde. Voici la liste des smartphones et tablettes concernés par cette mise à jour :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Le déploiement a commencé en Corée du Sud et s'étend désormais à l'Europe, l'Asie et d'autres régions. Les utilisateurs des Galaxy Z Fold 5 et S23 FE en Inde ont déjà commencé à recevoir la mise à jour, tandis que d’autres pays devraient suivre dans les semaines à venir. Cette nouvelle version de One UI enrichit l'écosystème Galaxy en apportant des améliorations importantes qui devraient répondre aux besoins des utilisateurs. Elle permet à la société de continuer à offrir des fonctionnalités modernes et optimisées sur ses appareils, en assurant leur pérennité technologique face aux évolutions du marché des smartphones.