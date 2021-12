Une arnaque aux cryptomonnaies recommande d’acheter des Amazon Tokens, une monnaie qui n’existe pas

Une nouvelle arnaque aux cryptomonnaies vise les internautes. D'après Avast, des criminels piègent les internautes pour voler leurs bitcoins en mettant en avant une monnaie numérique qui n'existe pas, les Amazon Tokens.

Tandis que la valorisation du marché des cryptomonnaies continue d'augmenter, les arnaques cherchant à tirer profit de la crédulité des internautes se multiplient. Récemment, des escrocs ont d'ailleurs lancé une cryptomonnaie à l'effigie de Squid Game, la série à succès de Netflix, pour piéger les investisseurs.

D'après les chercheurs en sécurité informatique d'Avast, des pirates cherchent maintenant à tirer profit de la popularité d'Amazon, le célèbre site de vente en ligne fondé par Jeff Bezos. Les experts ont en effet découvert de nombreuses publicités malveillantes qui incitent les internautes à investir dans les Amazon Tokens, une cryptomonnaie purement fictive.

Lire aussi : Le créateur du Dogecoin estime que les cryptomonnaies sont des arnaques

Une arnaque propose d'échanger vos bitcoins contre une cryptomonnaie Amazon fictive

Les annonces factices ont été conçues pour “ressembler à des articles d'actualité issus de médias reconnus et fiables”. Les internautes qui cliquent sur la publicité, qui reprend le logo d'Amazon, sont relayés sur de faux sites qui copient l'interface de la plateforme. Pour convaincre leurs cibles d'investir, les pirates affirment que les investisseurs obtiennent un abonnement à Amazon Prime gratuit.

Pour endormir la méfiance des internautes, les criminels se basent sur un projet de devise numérique en cours de développement chez Amazon. En février, une offre d'emploi publiée sur Amazon Jobs laisse en effet penser que le géant du e-commerce travaille sur une cryptomonnaie alternative au Bitcoin. Cependant, les Amazon Tokens n'existent actuellement pas et ne sont en aucun cas liés à Amazon.

De fait, les sommes investies sont intégralement versées dans la poche des escrocs. Pour investir dans ces tokens fictifs, les victimes doivent verser des devises numériques populaires et très valorisées, comme le Bitcoin, le Litecoin ou l'Ethereum. Les cryptomonnaies sont directement envoyées sur un wallet numérique. “Le consommateur ne peut plus récupérer son argent et ne reçoit rien en retour”, met en garde Avast.

Avec cette arnaque, les pirates ont déjà dégagé d'importants bénéfices. “Ces nouvelles escroqueries sont particulièrement efficaces et ont déjà rapporté plus de 100 000 dollars. Plus de 300 utilisateurs d'Avast ont été protégés contre cette escroquerie au cours de la semaine dernière”, explique Avast dans son communiqué de presse. Avant d'investir dans une cryptomonnaie, qu'il s'agisse d'un meme coin ou d'un devise sérieuse, on vous conseille de faire vos propres recherches.