Un vidéoprojecteur à prix cassé ? Darty frappe fort avec cette remise exclusive !

le vidéoprojecteur Anker Capsule 3 passe à moins de 450€. Compact, puissant et moderne

Profitez des ultimes jours des soldes pour vous offrir une expérience cinéma à domicile avec le vidéoprojecteur Anker Capsule 3. Disponible chez Darty pour encore quelques jours à seulement 449 € au lieu de 499 €, ce modèle de nouvelle génération allie performance et compacité.

Un vidéoprojecteur compact, puissant et polyvalent

Successeur du très populaire « Nebula Capsule II », leader des ventes en ligne, l’Anker Capsule 3 repousse les limites de son prédécesseur tout en conservant un format ultra-compact, équivalent à une simple canette de 500 ml. Ce concentré de technologie vous propose une expérience visuelle et sonore immersive, idéale pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma.

Avec sa résolution Full HD et sa compatibilité HDR10, le Capsule 3 offre une qualité d’image exceptionnelle. D’une luminosité de 200 lumens, il retransmet des détails clairs et des couleurs riches, parfaits pour apprécier des films ou des vidéos avec une précision inégalée. La projection peut atteindre jusqu’à 120 pouces, vous plongeant ainsi dans une ambiance digne des plus grandes salles obscures.

Équipé de Google TV, le Capsule 3 vous donne accès à plus de 10 000 applications comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Video. Les recommandations de contenu personnalisées et la possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs simplifient la navigation et offrent une expérience fluide et adaptée à chacun.

La compatibilité Chromecast permet de diffuser en un clic vos vidéos ou photos depuis votre smartphone ou tablette sur grand écran. De plus, le bouton dédié Netflix sur la télécommande garantit un accès rapide et sans effort à votre plateforme préférée.

L'Anker Capsule 3 ne se limite pas à l’image. Grâce à son haut-parleur intégré de 8W et sa prise en charge Dolby Digital Plus, ce vidéoprojecteur offre un son clair et puissant, parfait pour des soirées cinéma ou même pour être utilisé comme enceinte portable.

Le Capsule 3 s’adapte à toutes les configurations grâce à ses technologies de correction automatique, notamment la mise au point, la correction trapézoïdale et l’évitement des obstacles. Ces fonctionnalités rendent la projection possible même depuis des angles complexes.

Alliant performance, polyvalence et design compact, l’Anker Capsule 3 est l’outil idéal pour profiter de vos contenus préférés, que ce soit pour des films, des jeux ou simplement pour diffuser vos photos. Avec une remise de 50 €, c’est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir le plaisir d’un home cinéma de qualité. Dépêchez-vous, l’offre se termine bientôt chez Darty !