Un vélo électrique pas cher, Samsung trainé devant les tribunaux, c’est le récap’ de la semaine

Transformez votre vélo classique en vélo électrique, essayez vos chaussures en ligne via l’application iOS d’Amazon, attendez-vous à une facture salée si vous désirez progresser dans Diablo Immortal, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous explique comment transformer n’importe quel vélo en modèle électrique ou encore essayer des chaussures grâce à la réalité augmentée via l’application iOS d’Amazon. Alors que Samsung est accusé d’utiliser une technologie développée par l'institut de recherche néerlandais TNO, des journalistes du Figaro analyse la différence de prix entre un plein de batterie et un plein d’essence.

La réalité augmentée débarque sur l’application d’Amazon

Depuis le 9 juin, vous pouvez désormais essayer des chaussures depuis chez vous avant de les acheter. Amazon a en effet développé une nouvelle fonctionnalité, baptisée Virtual Try-On for Shoes, permettant aux clients d’essayer des chaussures virtuelles grâce à la réalité augmentée. Le géant du e-commerce souhaite améliorer l’expérience d’achat en ligne de ses clients. À noter que ce nouvel outil est pour l’instant réservé aux clients résidants aux États-Unis ou au Canada.

Lire : Amazon permet d’essayer des chaussures en ligne grâce à la réalité augmentée

Un vélo électrique à moindre coût

Les vélos électriques ont la cote depuis quelques temps et ce malgré leurs tarifs encore très élevés. Une société suédoise semble avoir trouvé une alternative en proposant un kit, baptisé le ZipForce ONE, permettant de transformer un vélo classique en vélo électrique en quelques minutes et pour seulement 659 euros. Simple à installer, le kit ne pèse que 2,7 kg et permettra aux utilisateurs d’atteindre les 25 km/h.

Lire : Ce petit kit permet de transformer n’importe quel vélo en vélo électrique à moindre coût

La progression dans Diablo Immortal n’est pas donnée

Diablo Immortal fait à nouveau parler de lui cette semaine. Alors que la qualité du titre régale les utilisateurs, les nombreux achats in-app et loot boxes divisent. En effet, Bellular News a partagé une vidéo dans laquelle le Youtubeur explique qu’il vous faudra dépenser environ 100 000 euros si vous souhaitez atteindre le niveau maximal du jeu. En choisissant ce business model, Blizzard risque de fâcher de nombreux joueurs.

Lire : Diablo Immortal : il faut dépenser plus de 100 000 euros pour atteindre le niveau maximal

Un dépôt de plainte contre Samsung pourrait secouer l’industrie

Samsung est désormais dans le viseur d’une société d'octroi de licences de brevets. Ce lundi 6 juin, la société K. Mizra a déposé plainte contre la firme sud-coréenne, l’accusant d’avoir volé la technologie de prédiction de l'autonomie de la batterie développée par l'institut de recherche néerlandais TNO. Une action en justice qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Samsung, mais également pour d’autres constructeurs utilisant cette technologie.

Lire : Ce procès contre Samsung pourrait ébranler toute l’industrie des smartphones Android

La voiture électrique est-elle vraiment économique ?

Nos confrères du Figaro ont réalisé un test afin de comparer la consommation d’une voiture électrique face à celle d’un véhicule thermique et le résultat est surprenant. Les journalistes ont utilisé une MG Marvel R sur un trajet Paris/Sainte-Menehould et le constat final révèle que la voiture électrique ne fait économiser qu’un euro par rapport à sa cousine à essence.

Lire : Voiture électrique : le plein de batterie est aussi cher que le plein d’essence

Notre test de la semaine

Realme GT Neo 3 : un excellent rapport qualité-prix pour ce smartphone puissant

Avec son joli design, sa charge extrêmement rapide et ses performances, le Realme GT Neo 3 offre une expérience de qualité pour seulement 400 euros. Le nouveau smartphone n’est pas sans défaut : la colorimétrie de l’écran aurait pu être mieux calibrée, les photos ne sont pas toujours nettes et on aurait aimé qu’il y ait moins d’applications commerciales préinstallées.

Lire : Test Realme GT Neo 3 : une voiture de course cachée dans un smartphone