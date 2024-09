Un pack OpenRun à -14% chez Darty : un casque et une ceinture de sport à prix mini pour la rentrée !

Boostez vos performances de running avec le Pack OpenRun en promotion chez Darty ! Découvrez une offre incontournable pour les sportifs : un casque audio innovant à conduction osseuse et une ceinture pratique pour vos séances de course. Confort, sécurité et qualité sonore se réunissent dans ce pack à ne pas manquer, idéal pour une rentrée sportive réussie.

Pour les amateurs de course à pied ou ceux qui souhaitent débuter à la rentrée, Darty propose une offre exceptionnelle : le Pack OpenRun de Shokz à 119,99 € au lieu de 139,99 €. Ce pack inclut un casque audio à conduction osseuse OpenRun et une ceinture FFA Sport, idéale pour les séances de running.

Un casque à conduction osseuse pour un confort optimal

Le casque OpenRun utilise la technologie de conduction osseuse, une innovation qui permet de transmettre le son à travers les pommettes, sans bloquer les oreilles. Cette technique offre une expérience d’écoute ouverte, idéale pour rester attentif à son environnement tout en profitant d’une qualité sonore optimale. Les runners peuvent ainsi écouter leur musique tout en entendant les bruits de la circulation ou les sons environnants, ce qui garantit une sécurité accrue pendant les sessions de course en ville ou en pleine nature.

Avec un poids de seulement 26 grammes, l’OpenRun est l’un des casques les plus légers de sa catégorie. Conçu pour être porté durant de longues périodes sans gêne, il est doté d’un revêtement en silicone doux au toucher. Que vous couriez pendant 30 minutes ou plusieurs heures, ce casque assure un confort continu grâce à sa conception ergonomique et son maintien parfait, même pendant les activités les plus intenses.

L’arceau en titane du casque garantit une bonne tenue et une grande flexibilité, s’adaptant à toutes les morphologies. De plus, son indice de protection IP67 le rend résistant à la sueur et à la pluie, ce qui en fait un compagnon parfait pour les entraînements par tous les temps.

Une qualité sonore et une autonomie impressionnantes

Malgré sa légèreté, l’OpenRun offre une expérience sonore de qualité grâce à la technologie PremiumPitch™ 2.0+. Les basses sont profondes, le son est clair, et les vibrations sont réduites pour un meilleur confort auditif. Avec une autonomie de 8 heures, vous pourrez profiter de plusieurs séances de sport sans avoir à recharger le casque.

En plus d’offrir une expérience audio immersive, l’OpenRun est équipé d’une connectivité Bluetooth 5.0 et de deux microphones pour des appels clairs et stables en toutes circonstances.

Tout savoir sur le Pack OpenRun à -14% chez Darty

En alliant technologie de pointe, confort et sécurité, le Pack OpenRun est un incontournable pour les sportifs. Profitez de cette promotion chez Darty pour dynamiser vos séances de running avec ce casque à conduction osseuse et la ceinture FFA Sport, conçus pour accompagner les plus exigeants.