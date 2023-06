Un pack avec le Galaxy A34 5G + une enceinte JBL Clip4 à -20% chez Darty !

Pendant quelques jours chez Darty, vous pouvez profiter d'un pack contenant un smartphone Samsung Galaxy A34 5G et une enceinte portable JBL Clip4 avec -20% de remise immédiate. Le pack passe ainsi sous la barre des 400€. On vous en dit plus ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

Tout le monde ne le sait pas forcément, mais chez Darty, vous pouvez profiter de bons plans toute l'année. Et parfois, l'enseigne va loin et propose des packs avec plusieurs appareils à prix mini. Aujourd'hui, sur le site de Darty, on a par exemple trouvé un pack avec un smartphone et une enceinte sans fil à prix mini !

En vous rendant vite chez Darty, vous pouvez ainsi profiter sans vous ruiner des produits suivants dans un seul et même pack :

Le Samsung Galaxy A34 128Go 5G

L'enceinte sans fil JBL Clip4

Et grâce à une réduction de -20%, le pack est disponible pour 369€ au lieu de 459€ !

En savoir plus sur l'offre

Un smartphone performant et une enceinte au son JBL

Avec le Samsung Galaxy A34, vous bénéficiez d'une fiche technique incroyable, surtout pour un prix si bas ! Il propose notamment Android 13 avec un processeur MediaTek Dimensity 1080 Octo-core, 128Go de stockage ROM, 6Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Des prestations idéales pour tous ceux qui aiment par exemple jouer en ligne sur leur smartphone, regarder du streaming ou encore faire des visio. Le Galaxy A34 permet ainsi des performances exceptionnelles.

Autre avantage de taille : il offre un écran magnifique de 6,6″ Full HD+. Vous pouvez ainsi profiter de tous vos contenus en toute fluidité et dans les meilleures conditions. Enfin, pour les passionnés de photographie, il intègre notamment un capteur arrière principal de 48Mp avec un module optique ultra grand angle de 8Mp et un module optique macro de 5Mp.

Dans le pack proposé par Darty, vous recevez également une enceinte sans fil JBL Clip4. C'est une enceinte compacte avec un son riche et des basses dynamiques. Son style est audacieux et elle est ultra portable. Vous pouvez l'emporter partout avec vous grâce à sa certification IP67 (étanche à l'eau et la poussière) et son autonomie pouvant aller jusqu'à 10h.