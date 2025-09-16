Ce télescope va bientôt tirer des lasers sur les déchets spatiaux pour les faire dévier

Deux télescopes travaillent désormais de concert pour repérer les débris spatiaux potentiellement dangereux. L'un tire un laser, l'autre s'occupe des mesures. Le tandem pourrait être utilisé afin de repousser les déchets directement.

Dans Astérix et Obélix, les Gaulois ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Aujourd'hui, certaines personnes craignent qu'un objet venu de l'espace les assomme, ou pire. Ce n'est pas de la science-fiction : en 2024, un américain l'a constaté par lui-même quand un morceau de cargo spatial s'est écrasé dans son salon, ravageant le toit et le sol des deux étages de sa maison. Sans aller jusqu'à cet exemple extrême heureusement rare, la question des débris présents dans l'espace est sérieuse.

Avec plus de 12 000 satellites en orbite autour de la Terre, on imagine sans peine les dégâts qu'engendreraient une collision avec un bout de métal flottant dans le vide par exemple. Dans le pire des cas, l'appareil exploserait en plusieurs morceaux qui eux-même iraient pulvériser d'autres satellites, créant plus de morceaux et ainsi de suite. Une réaction en chaîne catastrophe que l'on appelle le Syndrome Kessler, du nom du premier scientifique à l'avoir décrite. Quelles sont les solutions pour éviter ça ? L'Agence spatiale européenne (ESA) a une idée.

Deux télescopes travaillent en tandem pour repérer les déchets spatiaux dangereux

Sur l'île espagnole de Tenerife, l'observatoire niché au sommet du volcan Teide possède deux télescopes particuliers. Izaña-1, actif depuis 2021, vient d'être rejoint par Izaña-2. Les deux engins se sont vus attribuer une mission importante : repérer les débris spatiaux et déterminer si certains peuvent présenter un danger pour les satellites.

Le fonctionnement est le suivant. Izaña-2 tire un laser sur un débris situé dans l'espace puis Izaña-1 détecte la lumière réfléchie par ce dernier. À l'aide des données récoltées, le système embarqué peut prédire la trajectoire du débris et déterminer s'il va rencontrer un satellite sur son chemin. À ce stade, la seule possibilité est alors d'ordonner à l'appareil en danger de s'écarter en enclenchant ses propulseurs, ce qui consomme du carburant et donc réduit le temps de mission total. Bientôt, Izaña-2 va changer ça.

À terme, Izaña-2 tirera des lasers pour repousser les débris présents dans l'espace

Le but est de faire en sorte qu'Izaña-2 repousse les débris grâce à son laser. Notez qu'il ne s'agit pas de réduire l'objet en poussière comme on peut l'imaginer. Par l'intermédiaire du phénomène de “transfert d'impulsion laser“, le rayon pousserait légèrement le déchet de sa trajectoire initiale, l'écartant des satellites. Les deux télescopes deviendraient alors une plateforme complète, de la détection à la résolution des situations problématiques.

Pour l'instant, le duo fonctionne en semi-autonomie. C'est-à-dire qu'il reste supervisé par une équipe humaine. Cette dernière vise l'automatisation totale, “ce qui présente le grand avantage d'accroître la production des données“, explique Andrea Di Mira de l'ESA dans la vidéo à retrouver ci-dessous. Précisons que le système fonctionne de jour comme de nuit, et ce même si les nuages obscurcissent le ciel.

Izaña-1 et Izaña-2 font partie d'un projet plus global de l'ESA appelé OMLET (Orbital Maintenance via Laser momEntum Transfer) de l'ESA. Ce dernier veut fournir aux opérateurs de satellites un système identique au duo : savoir où se trouvent leurs appareils par rapport aux débris et repousser ces derniers le cas échéant. Un genre de régulateur du trafic spatial en somme.