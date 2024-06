Un mini PC AOOSTAR à moins de 250€ : GeekBuying frappe fort pour son anniversaire !

Pour célébrer son 12ème anniversaire, GeekBuying propose des prix imbattables sur une sélection de mini PC AOOSTAR. Ces appareils compacts et puissants, idéaux pour le travail et le divertissement, sont maintenant disponibles à des tarifs réduits. Profitez de cette occasion pour équiper votre espace de travail avec des mini PC performants à des prix exceptionnels.

Les mini PC gagnent en popularité grâce à leur compacité et leur polyvalence. Ces appareils réduits offrent une alternative intéressante aux ordinateurs de bureau traditionnels, tout en conservant une performance adéquate pour des tâches variées telles que la bureautique, la navigation internet, et le multimédia. Leur faible consommation énergétique en fait une option économique et écologique, répondant aux préoccupations environnementales actuelles. De plus, leur design compact permet une installation facile dans des espaces restreints, idéale pour les petits bureaux ou les logements urbains. En combinant portabilité et efficacité, les mini PC s'imposent comme des outils indispensables pour les professionnels et les particuliers cherchant à optimiser leur espace de travail sans sacrifier la performance.

Et bonne nouvelle : pour célébrer son 12ème anniversaire, GeekBuying propose des prix mini pour des PC tout aussi petits ! Grâce à plusieurs codes promos, vous pouvez par exemple vous procurer :

Le Mini PC AOOSTAR GOD57 à 364€ au lieu de 508,30€ (28% de réduction) avec le code promo NNNFRTB57

Le Mini PC AOOSTAR MN57 à 344,99€ au lieu de 463,01€ (25% de réduction) avec le code promo NNNFRTBMN57

Le Mini PC AOOSTAR R1 à 245,37€ au lieu de 370,59€ (34% de réduction) avec le code promo NNNFRNAS

Le Mini PC AOOSTAR R3 Pro à 375,99€ au lieu de 554,51€ (32% de réduction) avec le code promo NNNFRR3P

Le mini PC AOOSTAR GOD57 est équipé du puissant processeur AMD Ryzen 7 5700U pouvant atteindre 4,3 GHz avec 8 cœurs et 16 threads, associé à une carte graphique AMD Radeon Graphics 8 GPU. Que ce soit pour le multitâche, la conception graphique ou les jeux en HD, ce mini PC assure des performances fluides et efficaces.

En termes de stockage, le GOD57 dispose de 32 Go de RAM DDR4 et d'un SSD NVMe de 1 To. La mémoire est extensible jusqu'à 64 Go et le SSD jusqu'à 2 To, offrant ainsi une grande capacité de stockage et une exploitation optimale.

Le GOD57 supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est équipé de multiples interfaces : ports LAN de 1000M et 2.5G, HDMI, DP, Type-C pour des affichages triples en 4K@60Hz, ainsi que des ports USB3.2 et USB2.0. Un système de refroidissement efficace avec un ventilateur de 8 cm garantit une opération stable et durable.

Enfin, les effets de lumière RGB ajoutent une touche personnalisable et esthétique à ce mini PC, idéal pour ceux qui cherchent à allier performance et style sur leur bureau.

Le mini PC AOOSTAR MN57 est équipé du processeur AMD Ryzen™ 7 5700U et de la carte graphique AMD Radeon™ Graphics 8, offrant une performance puissante pour les tâches exigeantes telles que la création de contenu et le multitâche intensif.

Pour des connexions réseau rapides et fiables, ce mini PC prend en charge le WiFi6 et dispose de ports Ethernet de 1000M et 2.5G. Ces fonctionnalités garantissent une connectivité stable, essentielle pour les activités en ligne et le streaming.

Le MN57 se distingue également par sa configuration d'interface polyvalente, incluant des ports USB 2.0, USB 3.0, HDMI, DP et Type-C, permettant de connecter facilement divers périphériques et écrans.

En matière de périphériques d'entrée, le mini PC supporte à la fois les claviers et souris filaires et sans fil, offrant flexibilité et commodité.

Préinstallé avec le système d'exploitation Windows 11, le AOOSTAR MN57 est prêt à l'emploi. Il est fourni avec un adaptateur secteur Type-C de 65W et supporte des fonctionnalités comme le réveil sur LAN, PXE, et le redémarrage automatique après une coupure de courant, assurant une utilisation continue et sans interruption.

Le mini PC AOOSTAR R1 est équipé d'un processeur Intel N100 à 4 cœurs et 4 threads, avec une fréquence allant jusqu'à 3.40 GHz et 6M de cache, offrant des performances puissantes pour les tâches exigeantes. Ce dispositif ne se limite pas à un simple mini PC ; il fonctionne également comme un routeur logiciel, supportant les systèmes NAS populaires et la virtualisation.

Le R1 supporte une seule DDR4-3200 de 32 Go maximum et un SSD M.2 2280-NVMe, garantissant une gestion rapide et sécurisée des données volumineuses. Les deux ports LAN de 2.5 Gbps assurent une transmission réseau ultra-rapide, idéale pour les environnements de travail nécessitant des connexions stables et rapides.

En matière de connectivité, le AOOSTAR R1 dispose de multiples interfaces, y compris USB 2.0, USB 3.0, HDMI, DP et Type-C, ainsi que le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2, permettant de connecter facilement divers périphériques et écrans.

Le mini PC AOOSTAR R3 Pro est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 5700U et une carte graphique AMD Radeon Graphics 8, offrant une performance robuste pour les tâches les plus exigeantes. Avec ses 32 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To, il garantit une grande capacité de stockage, et peut être étendu avec deux disques durs supplémentaires de 2.5/3.5 pouces.

Pour des connexions réseau rapides et fiables, le R3 Pro supporte le WiFi 6 et dispose de deux ports Ethernet de 2.5G. Cela permet des transferts de données à haute vitesse, essentiels pour un environnement de travail moderne.

La configuration d'interface polyvalente du R3 Pro inclut des ports USB 2.0 et USB 3.0, ainsi que des sorties HDMI, DP et Type-C pour un affichage triple en 4K, permettant de connecter facilement divers périphériques et écrans.

Ce mini PC supporte à la fois les claviers et souris filaires et sans fil, offrant une flexibilité et une commodité maximales pour vos besoins d'entrée.

Ces offres ne vous suffisent pas ? GeekBuying ne s’arrête pas là ! Pour son anniversaire, l’enseigne propose les code suivants sur une large sélection de produits :

12ANNIE1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

12ANNIE2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

12ANNIE3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat

12ANNIE4 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

12ANNIE5 pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat

Et pour les chanceux qui payent par PayPal ou carte de débit/crédit, GeekBuying va plus loin et propose :

5€ de remise supplémentaire dès 200€ d'achat

10€ de remise supplémentaire dès 400€ d'achat

20€ de remise supplémentaire dès 700€ d'achat

