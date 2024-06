Un message d’urgence de l’ISS fuite sur la toile, mais que se passe-t-il dans la station spatiale ?

Un audio d'exercice médical diffusé par erreur sur les chaînes livestream de la NASA a semé la panique. L’entreprise spatiale vient de confirmer qu'il n'y avait aucune situation d'urgence réelle à bord de l’ISS.

La Station Spatiale Internationale (ISS) accueille désormais du public. Elle a reçu pour la première fois un équipage entièrement civil en janvier 2024. Il y a quelques jours, la capsule Starliner de Boeing s'est également amarrée à la station. Cette mission marque une nouvelle étape dans l’ère de missions spatiales avec la participation d'entreprises privées. Dans ce contexte, la sécurité des personnes à bord est plus primordiale que jamais. Les équipes au sol et à bord de l'ISS s'entraînent régulièrement à divers scénarios d'urgence pour être prêtes à toute éventualité.

Hier, le 12 juin, un audio provenant d'un exercice de simulation d'urgence médicale a été accidentellement diffusé sur les chaînes livestream officielles de la NASA. L'exercice simulait un accident durant lequel le commandant de bord souffrait d’un accident de décompression. Cet enregistrement, qui a duré environ huit minutes, a rapidement circulé et a laissé croire à une véritable crise à bord de l'ISS.

Dans l'audio de simulation, un chirurgien de vol conseillait sur le traitement de la maladie de décompression. Il suggérait de remettre l'astronaute dans sa combinaison et de lui administrer de l'oxygène pur. L’audio mentionnait également une évacuation d’urgence vers un hôpital en Espagne après un amerrissage. Les propos semblaient si réels que les premières réactions sur les réseaux sociaux ont été de grande inquiétude.

La NASA a rapidement clarifié la situation via un communiqué sur X et affirmé qu'il n'y avait aucune urgence réelle à bord de l'ISS. Ils ont précisé que l'audio provenait d'un canal de simulation utilisé pour l'entraînement des équipes au sol et à bord. À aucun moment, l'équipage actuel, composé de six astronautes de l’entreprise et de trois cosmonautes russes, n'a été impliqué dans cet exercice. Au moment de l'incident, ils dormaient tous pour se préparer pour une sortie dans l'espace prévue pour aujourd’hui.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…

— International Space Station (@Space_Station) June 13, 2024