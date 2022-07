Un iPhone arrête une balle et sauve la vie d’un soldat ukrainien

Les iPhone d'Apple sont généralement connus pour être des appareils haut de gamme offrant une bonne qualité de fabrication, mais Apple a de nouveau pu prouver la solidité de ses smartphones en pleine guerre entre la Russie et l’Ukraine, puisqu’un de ses smartphones a réussi à sauver un soldat.

Alors que les Apple Watch sauvent régulièrement leurs propriétaires en envoyant des alertes et des messages d'avertissement, l'iPhone 11 Pro a lui aussi joué un rôle de garde du corps, en utilisant son châssis pour contrecarrer un projectile dangereux et l’empêcher de tuer son propriétaire. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ça arrive, car nous avions déjà rapporté en avril dernier qu’un autre soldat avait lui aussi été sauvé par son smartphone Android.

Partagée sur Reddit, une vidéo montre un prétendu soldat ukrainien sortant son iPhone de son sac à dos. La vidéo se concentre sur le téléphone endommagé, qui a une balle coincée à l'intérieur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le modèle 2019 a servi de gilet pare-balles. Pour rappel, il est doté d'un verre Corning et d'une structure en acier inoxydable. C'est un appareil très résistant, comme l'ont montré plusieurs tests de chute.

Les iPhone sauvent des vies en Ukraine

L'individu qui a mis en ligne le clip, u/ThaIgk, a également plaisanté en disant qu'au lieu d'utiliser des porte-plaques comme armure corporelle, les soldats russes devraient commencer à porter des MacBook dans leurs gilets. Étant donné la qualité de fabrication des MacBook, ils devraient effectivement au moins être capables d'absorber une ou deux balles.

Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler qu’au-delà de protéger des balles, les smartphones ont totalement changé notre façon d’aborder des conflits militaires mondiaux. En effet, on sait que les appareils ukrainiens sont désormais capables de recevoir des alertes en cas de bombardements russes, et que des internautes utilisaient même activement Tinder et Google Maps pour lutter contre les fake news sur la guerre.

Certains Ukrainiens se seraient aussi appuyés sur la fonction “Find My iPhone” d'Apple. Plus précisément, pour les aider à localiser leurs biens volés après que les Russes ont saccagé leurs maisons.

Source : Reddit