Vous attendiez Siri 2.0 et ses fonctions IA avec impatience ? Nous avons une mauvaise nouvelle

Apple promettait une révolution pour Siri avec l’intégration de l’intelligence artificielle. Mais la réalité est tout autre : la nouvelle version de l’assistant vocal est loin d’être au point. Face à un retard évident sur ses concurrents, la marque préfère repousser son lancement pour éviter un échec.

L’intelligence artificielle est devenue un enjeu plus que majeur pour les géants de la tech ces dernières années. Alors que Google et Amazon avancent à grands pas, Apple tente tant bien que mal de rattraper son retard. Avec Siri 2.0, la marque espérait enfin proposer un assistant vocal performant et à la hauteur des attentes actuelles. Mais les tests internes montrent que cette mise à jour est loin d’être prête.

Selon un rapport interne, Siri 2.0 ne fonctionne correctement que dans 65 à 80 % des cas. Un taux d’échec trop élevé pour Apple, qui a préféré repousser son lancement. Initialement prévu pour iOS 18, l’assistant pourrait finalement être intégré à iOS 19, voire plus tard. Ce retard montre bien les difficultés d’Apple à développer une IA capable de rivaliser avec celles de Google et Amazon.

Siri 2.0 déçoit en interne et son lancement est repoussé

Lors d’une réunion interne, un cadre d’Apple a reconnu que Siri 2.0 n’était pas prêt pour le grand public. L’assistant devait permettre d’effectuer des tâches avancées, comme retrouver un document précis ou modifier un email par simple commande vocale. Mais les tests ont révélé un manque de fiabilité important. Un utilisateur sur trois pourrait rencontrer des erreurs en utilisant ces nouvelles fonctionnalités. Plutôt que de risquer un lancement catastrophique, la marque à la pomme préfère donc revoir sa copie pour améliorer les performances de son assistant vocal.

Ce retard complique la stratégie d’Apple en matière d’intelligence artificielle. Siri 2.0 devait être une des grandes nouveautés d’iOS 18 et accompagner les prochains iPhone. Désormais, son intégration à iOS 19 reste incertaine. Pire encore, d’autres projets internes pourraient encore repousser son développement. Pendant ce temps, Google abandonne Assistant au profit de Gemini, et Amazon améliore Alexa avec l’IA. la firme de cupertino n’a plus vraiment le choix : s’ils veulent rester dans la course, cette version 2.0 devra être bien plus qu’une simple mise à jour.

