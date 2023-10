Firefox 119 est désormais disponible au téléchargement, voici toutes les nouveautés

La nouvelle version du navigateur web open-source Mozilla Firefox 119 est désormais disponible pour tous, l’occasion pour nous de jeter un premier coup d'œil à ses nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Firefox 119 est déjà la nouvelle version stable du navigateur web de Mozilla, qui cette fois-ci arrive avec de nouvelles fonctionnalités puissantes, y compris le support pour Encrypted Client Hello, l'importation de certaines extensions Chrome, des améliorations dans la protection contre le pistage et de nouvelles possibilités pour l'édition de PDF, entre autres choses.

Firefox 119.0 ajoute surtout plus de contenu à l'onglet Firefox View, qui a eu un an ce mois-ci. Il affiche désormais tous les onglets ouverts, y compris ceux provenant d'autres fenêtres et d'appareils synchronisés. Une option d'historique du navigateur a également été ajoutée, ainsi que des options de tri par date ou par site.

Mozilla Firefox améliore son outil PDF

La dernière version affine et améliore certaines des capacités existantes du navigateur en matière de gestion des PDF et de synchronisation entre les appareils. Désormais, la version 119 permet notamment d'ajouter des graphiques aux PDF existants, de sorte que vous pouvez également copier et coller une photo de votre signature. Vous pouvez également ajouter du texte alt aux images, pour une meilleure accessibilité.

Il s’agit donc de belles nouveautés, puisque jusqu'à présent, Firefox ne permettait que d'ajouter des dessins et des textes aux fichiers PDF. Autre nouveauté : lors du passage de Chrome à Firefox, il est désormais possible d'importer certaines extensions.

Mozilla améliore également la protection des données en permettant aux sites web d'afficher uniquement les polices système ou les polices des packs linguistiques, afin de rendre plus difficile le fingerprinting par police. Cette fonction est toutefois limitée au mode strict de protection avancée contre le tracking. En outre, la sécurité de la norme web Storage Access API a été améliorée.

Enfin, notons certaines autres améliorations en matière de sécurité et de confidentialité, telles que la prise en charge de Encrypted Client Hello (ECH) pour une expérience de navigation plus privée, le partitionnement des URL Blob pour atténuer les vecteurs de suivi potentiels que des agents tiers peuvent utiliser pour vous suivre.

Firefox 119 corrige également un problème qui provoquait des sauts inattendus dans la position de défilement lors de la navigation sur le site web de Facebook, ce qui pourrait bien améliorer l’expérience de nombreux utilisateurs.