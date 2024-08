Un autre constructeur chinois veut fabriquer ses voitures électriques en Europe, les modèles abordables reviennent en force

Face aux nouvelles taxes imposées par l'Union Européenne, le géant chinois Xpeng envisage de construire une usine en Europe pour produire ses voitures électriques.

Les constructeurs chinois de voitures électriques continuent d’adapter leurs stratégies pour conquérir le marché européen, malgré les obstacles réglementaires. Leapmotor, par exemple, a récemment lancé la production de ses véhicules en Europe grâce à un partenariat avec Stellantis, contournant ainsi les taxes élevées sur les importations. Xpeng, confronté aux mêmes problèmes, explore désormais la possibilité de produire localement pour éviter une surtaxe de 21,3 %, en plus des 10 % déjà en place.

Pour contourner ces nouvelles taxes, Xpeng envisage de construire une usine en Europe. Le fondateur de l'entreprise, He Xiaopeng, a confirmé que des recherches étaient en cours pour trouver l’emplacement idéal. Ce projet pourrait permettre à la société de bénéficier des avantages fiscaux locaux et du retour du bonus écologique, crucial pour maintenir des prix attractifs. Produire directement en Europe offrirait également une plus grande flexibilité face aux fluctuations du marché et aux régulations qui n'arrêtent pas de changer.

Xpeng veut contourner les taxes en produisant en Europe

La décision de Xpeng s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue entre les constructeurs chinois en Europe. BYD, par exemple, a récemment dévoilé son ambition de dominer le marché européen des voitures électriques en proposant un modèle à moins de 20 000 euros. Ce véhicule, basé sur la populaire Seagull vendue en Chine, sera produit en Europe à partir de 2025 dans une nouvelle usine en Hongrie. L’implication croissante de ces entreprises montre qu’elles sont prêtes à investir massivement pour s'imposer sur le Vieux Continent. Et cela va rendre la compétition de plus en plus intense.

L’installation d’une usine en Europe pourrait avoir des répercussions importantes pour le marché automobile, notamment pour Tesla, qui domine actuellement le segment des véhicules électriques. En produisant localement, Xpeng pourrait non seulement augmenter sa part de marché, mais aussi offrir des véhicules à des prix plus compétitifs. Cependant, malgré ses ambitions, ce dernier reste encore un acteur modeste en termes de ventes, avec seulement 50 000 véhicules écoulés au premier semestre 2024, loin derrière les volumes de BYD. Néanmoins, si cette stratégie se concrétise, elle pourrait marquer un tournant pour l'entreprise sur le marché européen.

Source : Bloomberg