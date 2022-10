Uber : vous pouvez désormais commander un taxi via l’application à Paris

Alors que les pénuries de carburant font rage en France, Uber vient d'annoncer l'intégration d'une flotte de taxis sur son application. Accessibles uniquement à Paris, ces 500 taxis ont signé un partenariat avec le roi du VTC pour rejoindre les 30 000 chauffeurs déjà enregistrés.

On se souvient encore des affrontements entre les chauffeurs VTC d'Uber et les taxis lors du lancement du service en 2011. Les taxis criaient à la concurrence déloyale et certains n'hésitaient pas à s'en prendre physiquement à des chauffeurs VTC, comme le rappellent les Echos dans cet article paru en 2016.

Alors, qui aurait pu croire après tant d'années de tensions qu'il serait possible un jour de commander un taxi depuis l'application Uber ? Et oui, c'est désormais le cas. Ce mardi 11 octobre 2022, la société américaine a annoncé le lancement de la fonction Uber Taxi en France. Via cette option, les utilisateurs pourront faire un appel à un taxi, au lieu d'un VTC.

Tout comme l'était son service de trottinettes et vélos électriques en 2019, cette fonctionnalité est pour l'instant disponible uniquement à Paris. Pas moins de 500 taxis indépendants ont signé un partenariat avec Uber pour rejoindre la flotte de 30 000 chauffeurs de l'entreprise. Pour les utilisateurs parisiens, il s'agit surtout d'une offre de transport supplémentaire qui bénéficie d'un avantage de taille par rapport aux VTC : le droit d'utiliser les couloirs de bus, source d'un gain de temps considérable dans les trajets, surtout à Paris.

Une manière pour les taxis de compléter leurs revenus d'après Uber

Les tarifs sont calqués sur ce que prévoit la loi. Le prix d'une course est défini par le taximètre embarqué dans chaque taxi. Avant de partir, l'utilisateur peut obtenir une estimation du prix de la course. Il suffit ensuite de régler soit par carte bleue via l'application ou bien en espèces auprès du chauffeur.

“Le lancement d'Uber Taxi représente une opportunité pour tous les chauffeurs de taxi indépendants qui souhaitent compléter leurs revenus. Grâce à la technologie de mise en relation Uber, ils passent moins de temps à chercher des passagers ou à attendre dans les stations de taxis, et plus de temps en course avec un passager dans leur véhicule”, assure l'entreprise dans son communiqué officiel.

Uber a déjà ajouté des taxis dans ses offres dans plusieurs villes du monde, notamment à New-York. Et bien, elle compte proposer cette option dans d'autres métropoles d'ici 2025. Pour rappel, Uber a récemment annoncé la signature d'un partenariat avec Stellantis pour se débarrasser des voitures thermiques dans sa flotte d'ici 2030.

Source : BFM TV