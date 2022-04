Twitter va enfin ajouter la possibilité de modifier ses tweets, mais pas pour tout le monde

C’est désormais officiel, il sera bientôt possible de modifier ses tweets après publication. Une fonctionnalité qui se fait attendre depuis de nombreuses années et qui s’apprête à entrer en phase de test… mais seulement pour les utilisateurs Twitter Blue, une version payante du réseau social. Pour l’heure, on ne sait pas si les autres membres auront également accès au bouton Modifier.

Pendant longtemps, cela a été une plaisanterie récurrente pour Twitter. Tous les 1er avril ou presque, le réseau social s’amusait à annoncer l’arrivée d’un bouton Modifier, conscient que ce dernier est régulièrement réclamé par la communauté. Et pour cause : il est particulièrement rageant de se rendre compte d’une petite coquille dans son texte plusieurs heures après sa publication, sans pouvoir rien y faire à part supprimer le tweet. Quoiqu’il en soit, ce 1er avril a fait honneur à la tradition : Twitter annonce de nouveau travailler sur un moyen d’éditer ses tweets.

Sauf que cette fois, cela n’a rien d’une blague. Aujourd’hui, Twitter a confirmé officiellement que la possibilité de modifier ses tweets se profile à l’horizon. Après plus d’un an de travail, la fonctionnalité est sur le point d’être déployée en test. Toutefois, ne vous réjouissez pas trop vite. En effet, seuls les utilisateurs de Twitter Blue, la version payante du réseau social pourront y avoir accès. Dans un premier temps, l’idée est surtout de vérifier que le fameux bouton ne va pas à l’encontre des valeurs de la plateforme.

En effet, comme l’explique Jay Sullivan, responsable produit chez Twitter, le bouton « pourrait être utilisé à mauvais escient pour modifier la réalité de la conversation publique », avant d’ajouter que « la protection de l’intégrité de cette conversation publique est la priorité absolue » du réseau social. On ne sait donc pas encore quand celui-ci sera déployé officiellement.

Plusieurs utilisateurs avaient déjà flairé l’arrivée de la fonctionnalité lorsqu’Elon Musk est devenu l’un des actionnaires majoritaires de l’entreprise. En effet, le milliardaire a, à de nombreuses reprises, défendu que le bouton Modifier est absolument nécessaire. Néanmoins, force est de constater que Twitter n’a pas attendu l’homme d’affaires pour se mettre au travail.