Twitter : Meta et Microsoft détiennent les droits pour le nom X, oups

Hier, Twitter a changé de nom pour devenir X. Mais il y a léger problème : ce nom n’est pas du tout libre de droits. En effet, Meta et Microsoft, pour ne citer qu’eux, détiennent tous deux des droits sur le nouveau nom du réseau social. Les deux sociétés sont désormais dans leur bon droit d’attaquer la plateforme en justice.

Vous avez du mal à savoir s’il faut désormais appeler votre réseau social préféré Twitter ou X depuis son changement de nom hier ? Il se pourrait bien que la justice prenne la décision à votre place. En effet, si les loyaux adorateurs (restants) d’Elon Musk connaissent l’origine de ce nom, provenant X .com, l’un des premiers projets du milliardaire voué à devenir un réseau social tout-en-un, beaucoup ont laissé passer à la trappe une petite subtilité juridique : ce nom est déjà détenu par d’autres sociétés.

Et pas n’importe lesquelles. Comme le rapporte le média Reuters, Meta et Microsoft détiennent tous deux des droits sur le nom X. Pour la firme de Redmond, le dépôt date de 2003, à l’époque du lancement de la Xbox, et servait à protéger toutes les communications autour de sa nouvelle division gaming. Pour le groupe de Mark Zuckerberg, le nom X réfère à diverses divisions de son activité, notamment la partie réseaux sociaux et logiciels.

Elon Musk risque un énième procès pour avoir renommé Twitter en X

« Il y a 100 % de chances que Twitter se fasse attaquer en justice par quelqu’un à cause de ce problème », assure l’avocat Josh Gerben, spécialiste en droit des marques. En effet, si l’on ne cite ici que Meta et Microsoft pour l’ironie de la chose, Josh Gerben a compté pas moins de 900 entreprises, uniquement aux États-Unis, détenant des droits sur la lettre X.

« Étant donné la difficulté de protéger une seule lettre, en particulier une lettre aussi populaire commercialement que “X”, la protection de Twitter se limitera probablement à des éléments graphiques très similaires à ceux de son logo X », ajoute l’avocat Douglas Masters, qui souligne le manque d’originalité du logo présenté hier par la plateforme.

Source : Reuters