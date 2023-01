Twitter, Instagram, Snapchat : voici les mots les passe les plus piratés sur les réseaux sociaux

Les analystes de Specops Software, société spécialisée en sécurité informatique, ont cherché à savoir sur quels réseaux sociaux des mots de passe compromis sont réutilisés. LinkedIn, le réseau dédié aux professionnels, figure à la 3e position.

Après cette étude accablante de Proton Mail sur les pixels espions dans nos mails, les analystes de Specops Software viennent de publier les résultats de leur dernière expérimentation sur l'usage des mots de passe compromis sur les réseaux sociaux.

Pour ce faire, la société spécialisée en sécurité informatique a analysé un sous-ensemble de 800 millions de mots de passe de la base de données Breached Password Protection. L'objectif étant de déterminer sur quels réseaux sociaux on retrouve le plus de mots de passe déjà compromis.

LinkedIn abrite de nombreux mots de passe compromis

Ainsi, on retrouve notamment en tête de liste QQ, une application chinoise qui se classe dans le TOP 10 des applications les plus populaires au monde en 2022. Au total, les chercheurs ont trouvé pas moins de 3 millions de mots de passe menacés sur QQ. Le 1er site anglophone à apparaître dans les données n'est autre que LinkedIn. Rien d'étonnant malheureusement, puisque le réseau social dédié aux professionnels a été victime de plusieurs piratages d'envergure ces dernières années. En avril 2021, les données de 500 millions d'utilisateurs ont été vendues sur la toile.

Mais sans plus attendre, voici le 10 réseaux sociaux sur lesquels on retrouve le plus de mots de passe compromis :

QQ

Xing

LinkedIn

Snapchat

Instagram

Facebook

YouTube

Skype

Twitter

Weibo

“Les résultats publiés aujourd'hui ne font que souligner à quel point les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle s'estompent lorsqu'il s'agit de la façon dont les collaborateurs créent leurs mots de passe. Au lieu de choisir un mot de passe complexe, beaucoup d'utilisateurs se contente d'un mot simple, souvent issu de la pop culture ou de quelque chose qui leur est familier. Ces mauvaises pratiques mettent en danger la sécurité des organisations”, assure Noé Mantel, spécialiste produit chez Specops Software.

Dans la seconde partie de son étude, la société alerte sur le danger de la réutilisation du même mot de passe au sein des entreprises. Elle fait notamment référence à une étude sur la sécurité informatique du ministère de l'Intérieur américain, qui a mis en lumière des cas fréquents de réutilisation de mots de passe. On apprend notamment que 20% de tous les comptes actifs contenaient des mots de passe utilisés sur plusieurs comptes distincts.