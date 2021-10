Twitter : grosse panne depuis hier soir, le site ne se charge plus

Depuis hier soir, de nombreux utilisateurs de Twitter se retrouve devant un feed incapable de se charger. Le problème semble avoir démarré dans les alentours de 20h et touche en majorité le nord-ouest de la France. Étrangement, certains parviennent à accéder à l'application avec les données mobiles, après avoir désactivé le Wi-Fi.



Même les plus gros sites et applications ne sont pas à l'abri d'une panne. En début de mois, c'est Instagram qui a été inaccessible pour un grand nombre d'utilisateurs. C'est aujourd'hui au tour de son rival Twitter de refuser de se charger. Contrairement à d'autres pannes de ce style, impossible de consulter un hashtag sur le réseau social pour vérifier que l'on n'est pas le seul à expérimenter le problème. En revanche, une simple visite sur Down Detector permet de confirmer qu'il ne s'agit pas d'un bug isolé.

En effet, le nombre de signalements a grimpé en flèche aux alentours de 20h hier soir. Ces derniers continuent d'affluer encore ce matin. Ils sont 49% à ne pas pouvoir se rendre sur le site, 30% à signaler des problèmes de connexion, et seulement 21% à rencontrer le même souci sur l'application. Cette différence entre le site et l'application se confirme par ailleurs dans les commentaires. Plusieurs utilisateurs expliquent qu'ils parviennent à accéder au contenu en utilisant les données mobiles de leur appareil.

Sur le même sujet : Twitter propose un mode qui bloque automatiquement les comptes de trolls

La panne de Twitter, un problème de Wi-Fi ?

Certains utilisateurs ne peuvent absolument pas charger le site, peu importe les conditions. “Comment ça se fait que ni en 4G ni en WiFi, je ne peux plus accéder à Twitter (application et site web) ? Je ne peux rien envoyer, ni rien lire”, se questionne ainsi l'un d'eux. “Je n'arrive pas à accéder à Twitter que ce soit sur l'application même en passant par navigateur, je ne sais pas ce qui se passe”, déplore un autre.

Mais l'expérience n'est pas la même pour tout le monde. Certains ont trouvé comme solution temporaire le fait de désactiver leur Wi-Fi. “J’étais privée de Twitter depuis hier soir. On vient de me dire que ça ne marche pas en Wi-Fi”, explique une utilisatrice. “J'avais un tweet sur deux qui passait et puis ce matin, plus rien, ni sur téléphone ni sur ordinateur. J'arrive au boulot et ça fonctionne”, souligne un autre.

Difficile de déterminer la cause de la panne. Il peut s'agir d'un problème de serveur, comme semble l'attester la génération du phénomène dans le nord-ouest de la France. Peut-être s'agit-il également d'un problème ne concernant que quelques opérateurs, ce qui expliquerait pourquoi tout le monde n'est pas touché. Enfin, l'application elle-même est peut-être victime d'un bug. Espérons que les choses reviennent rapidement à la normale.

Source : Down Detector