Panne Instagram : de gros bugs et un grand nombre d’utilisateurs concernés

Si vous rencontrez des problèmes sur Instagram depuis ce matin, vous n’êtes pas le seul ! Le réseau social est actuellement en panne pour de nombreux utilisateurs partout à travers le monde.

Des utilisateurs d’Instagram des quatre coins du monde ont rapporté sur les réseaux sociaux qu’Instagram était actuellement en panne. Sur Twitter, le hashtag #instagramdown fait déjà partie des tendances en France, et il semble qu’il en soit de même dans d’autres pays.

Sur Downdetector, à l’heure où nous écrivons cet article, des milliers de rapports ont déjà été envoyés pour signaler des problèmes avec le réseau social de Facebook. 57 % des utilisateurs ont signalé ne pas pouvoir se connecter et 43 % avoir des soucis avec le site Web. Selon les commentaires, les utilisateurs ne peuvent plus commenter de posts, recevoir des notifications, envoyer des stories, ni envoyer des messages privés. Certaines n’arrivent même pas à se connecter.

À lire également : Facebook est en panne ? Voici les problèmes les plus courants et leur solution

Que sait-on de la panne actuelle d’Instagram ?

Pour l’instant, on ne sait pas exactement ce qui a provoqué ces bugs chez Instagram, mais la plateforme est au courant des problèmes auxquels font face les utilisateurs. En effet, le géant Facebook, le propriétaire d'Instagram, a déclaré à nos confrères d’USA TODAY qu'il était conscient que certains utilisateurs rencontraient des difficultés à accéder à leurs comptes. La société a également déclaré qu'elle travaillait activement pour que les choses reviennent à la normale dès que possible.

Instagram ne semble pas en panne pour tous les utilisateurs, mais un nombre important d’internautes semblent concernés. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le géant américain fait face à un tel problème, puisque déjà en début d’année, l’application avait été victime d’un gros bug au niveau mondial.

De notre côté, nous avons testé l'application sous Android et sur plusieurs appareils sans rencontrer de souci de connexion. Même chose pour le site Web. Quoi qu'il en soit, on s'attend à ce que Facebook règle le problème rapidement et qu'Instagram soit de nouveau pleinement fonctionnel d'ici les prochaines heures pour tous les utilisateurs.

Source : Down Detector