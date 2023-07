WhatsApp vous permet désormais de réagir en temps réel à l’actualité dans les chaînes dédiées

WhatsApp s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité dans ses Channels, permettant enfin aux utilisateurs de réagir aux messages en temps réel au sein de ces groupes de discussion spécialisés.

La plateforme appartenant à Meta travaille en permanence sur des mises à jour et des améliorations afin d'améliorer l’engagement des utilisateurs, et une nouvelle fonctionnalité va vous permettre de profiter d’une meilleure expérience sur les chaînes dédiées à l’actualité, que WhatsApp avait introduite il y a quelques semaines maintenant.

La nouvelle mise à jour apportera notamment une section “Paramètres du canal”, dans laquelle les administrateurs de canaux pourront gérer diverses options pour leurs chaînes. Parmi ces options, WhatsApp prévoit de donner aux administrateurs la possibilité de contrôler les réactions que les personnes qui les suivent peuvent envoyer pour réagir aux actualités publiées.

WhatsApp va vous permettre de réagir sur ses chaînes dédiées à l’actualité

Pour rappel, WhatsApp Channels est une fonction de messagerie basée sur la diffusion introduite par WhatsApp pour fournir un moyen simple, fiable et privé pour les personnes et les organisations de partager des mises à jour importantes. Grâce à ces chaînes, les utilisateurs peuvent recevoir des mises à jour de diverses sources directement dans l'application WhatsApp, et ainsi se tenir informés et connectés aux contenus qui les intéressent.

WhatsApp est en train de développer un répertoire consultable dans lequel les utilisateurs peuvent trouver et suivre des chaînes en fonction de leurs centres d'intérêt, mais elles sont également accessibles par le biais de liens d'invitation. Les chaînes fonctionnent comme un outil de diffusion à sens unique, permettant aux administrateurs d'envoyer du texte, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages à ceux qui les suivent. Désormais, les utilisateurs vont enfin pouvoir réagir aux publications.

WABetaInfo a signalé l’arrivée des réactions aux actualités dans la dernière mise à jour de WhatsApp bêta pour Android 2.23.15.18 sur le Google Play Store. Cette fonctionnalité rappelle évidemment celle de Telegram, où les utilisateurs qui suivent des canaux spécifiques peuvent également réagir aux messages.

Les chaînes pourront alors définir un certain nombre d’émojis de réactions, voir autoriser l’intégralité des émojis disponibles sur smartphones, mais WhatsApp proposera aussi l'option “Par défaut uniquement”, qui limite leur utilisation pour les réactions. WhatsApp offrira évidemment aux administrateurs de canaux la possibilité de désactiver complètement les réactions pour leurs canaux s'ils le souhaitent.