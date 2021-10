Twitch : code source, mots de passe, rémunération des streamers, tout a fuité !

Twitch a été piraté, et le code source du service de streaming d’Amazon est désormais disponible librement sur la toile. Que ce soient les mots de passe des utilisateurs, la rémunération des streamers ou encore des indices sur une plateforme concurrente de Steam, tout a fuité.

Twitch a fait l’objet d’un piratage massif d’un hacker anonyme. Ce dernier a posté sur le forum 4chan un torrent de 125 Go qui, selon lui, contient l'intégralité de Twitch et de son historique. « La communauté de Twitch est un cloaque toxique dégoûtant, donc pour favoriser plus de perturbation et de concurrence dans l'espace de streaming vidéo en ligne, nous les avons complètement piratés », peut-on lire dans le message du hacker.

L’énorme dossier qui a été partagé contient bien le code source, les salaires de tous les streamers les plus influents sur la plateforme, mais également des données bancaires, des mots de passe chiffrés ainsi que des informations sur une future plateforme qui rivalisera avec Steam.

Vos informations personnelles ont fuité, changez rapidement votre mot de passe Twitch

Bien que les mots de passe qui ont fuité soient chiffrés, des pirates ne devraient pas mettre longtemps pour les déchiffrer. On ne peut donc que vous conseiller de le modifier le plus rapidement possible.

Parmi les données qui ont fuité, on retrouve également des mentions à une plateforme qui rivalisera avec celle de Valve. Le concurrent de Steam s'appellerait Vapor et serait conçu par Amazon Game Studios. Il y aurait également un Vapeworld associé, peut-être un service de chat destiné à être intégré à Vapor. Vaperworld a apparemment des fonctionnalités VR intégrées, avec des emotes et des cartes 3D disponibles ainsi que des plugins Unity en place pour les développeurs.

Enfin, les données ont également dévoilé la rémunération de quelques centaines de streamers d’août 2019 à octobre 2021. On retrouve parmi eux quelques créateurs francophones comme Zerator à la 44e place ou encore Locklear à la 68e place. Le premier aurait réalisé un chiffre d’affaires de 1,440 million d’euros, et le deuxième un chiffre d’affaires de 1,155 million d’euros.

Dans un tweet, Zerator a bien confirmé la véracité de ces chiffres, mais précise qu’il s’agit bien d’un chiffre d’affaires, et non de leurs bénéfices réels. Il faudrait donc ajouter à cela les placements de produit, les sponsors, le merchandising ou encore les dons, puis déduire les impôts, les salaires, et d’autres frais comme l’organisation de différents événements.

Dans un premier temps, puisque qu'aucun "gros" créateur ne vous le confirmera en France (je pense), OUI les chiffres du tableau ci dessus sont vrais. Mais attention, c'est un chiffre d'affaire et non un bénéfice. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banq… — ZeratoR (@ZeratoR) October 6, 2021

