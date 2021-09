Twitch porte plainte contre deux streamers accusés de harcèlement, une première

Twitch a décidé d’intervenir dans deux affaires de harcèlement perpétué par deux streamers en portant plainte. Ces derniers utilisaient tous deux la même technique : repérer les tags inscrits par leurs victimes, le plus souvent issues de minorités, et leur envoyer de nombreux bots et utilisateurs pour les insulter. Toutefois, il sera difficile pour la plateforme de retrouver l’identité des accusés.

Les raids font partie intégrante de la culture Twitch. L’idée est simple : à la fin d’un live, les streamers renvoient leurs viewers sur le live d’un autre utilisateur, afin de faire grimper les chiffres d’audience de celui-ci. Dans la majorité bienveillants, ces raids peuvent néanmoins s’avérer beaucoup moins appréciés par leur cible. En effet, il n’est malheureusement pas rare de voir certains streamers organiser des raids haineux contre certains de leurs comparses. Pour la première fois, Twitch a décidé d’agir de manière concrète pour protéger les victimes.

La semaine dernière, la plateforme a porté plainte contre deux streamers : CruzzControl et CreativeOverdose. Respectivement Néérlandais et Autrichien, du moins d’après leur adresse IP, tous deux ont commencé à harceler d’autres streamers en août 2021. Pour ce faire, ils ont eu recours au système de tags, récemment mis à jour par Twitch. Grâce à ces derniers, les utilisateurs peuvent plus facilement trouver les lives qui les intéressent, en les catégorisant par « genre, orientation sexuelle, race, nationalité, capacités, santé mentale, et plus encore ».

Twitch tente d’éradiquer les vagues de harcèlement contre les minorités

Bien entendu, ces nouveaux tags sont du pain béni pour les individus malintentionnés, ayant pour but d’harceler les minorités. En effet, comme le note la plainte déposée par Twitch, ces raids ciblent en majorité les personnes racisées ou issues de la communauté LGBTQI+. Ce sont ainsi plus de 3000 bots que CruzzControl a envoyés pour diffuser des insultes racistes, sexistes et homophobes aux personnes concernées. Et ce, sans compter sa propre communauté qui a pris part au phénomène.

Néanmoins, la plateforme n’est pas parvenue à identifier les individus se cachant derrière ces pseudos. « Alors que nous avons identifié et banni des milliers de comptes au cours des dernières semaines, ces acteurs continuent de travailler dur sur des moyens créatifs de contourner nos améliorations, et ne montrent aucune intention d’arrêter », écrit-elle. « Nous espérons que cette plainte fera la lumière sur l’identité des individus à l’origine de ces attaques et sur les outils qu’ils exploitent, qu’elle les dissuadera d’adopter des comportements similaires sur d’autres services, et qu’elle contribuera à mettre un terme à ces attaques ignobles contre les membres de notre communauté. »

