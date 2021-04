TV Samsung Neo QLED, un concentré de technologies

L’année 2021 est charnière pour Samsung sur le marché des téléviseurs. Le constructeur sud-coréen a introduit ses premiers modèles équipés de Mini LED, une technologie de rétroéclairage révolutionnaire dont on parle avec enthousiasme depuis quelque temps déjà. Avec sa nouvelle gamme Neo QLED, Samsung propose tout simplement les meilleurs téléviseurs LCD disponibles actuellement.

Les avantages du Mini LED

Les TV Samsung Neo QLED reposent sur un système de rétroéclairage Quantum Mini LED associé à la technologie propriétaire Quantum Matrix, qui leur permet d’afficher une qualité et une finesse d’image exceptionnelles. Les Mini LED utilisées sont 40 fois plus petites que les LED standard, ce qui permet d’en intégrer beaucoup plus derrière la dalle du téléviseur.

Les Samsung Neo QLED reprennent le principe du Full Array Local Dimming consistant à créer de multiples zones de rétroéclairage afin d’améliorer la précision et le rendu de l’image, avec jusqu’à plusieurs centaines de zones selon les modèles.

Avec les Mini LED, pas besoin de lentille afin de disperser la lumière ou de boitier pour maintenir celle-ci en place : les Mini LED se suffisent à elles-mêmes et peuvent être contrôlées de manière extrêmement précise grâce à leur système de micro-couches.

Conséquence : l'appareil profite d’une meilleure homogénéité de l’image et on n’observe aucun effet de blooming, ce phénomène de rétroéclairage irrégulier faisant apparaitre des traces de lumière à l’écran autour d’un objet sur fond noir.

Mais surtout, le Quantum Mini LED permet d’accroître encore la luminosité des téléviseurs Samsung, qui battent définitivement les TV OLED sur ce terrain. Sur cette génération, le pic de luminosité peut atteindre jusqu’à 4000 nits alors que l’OLED atteint très difficilement les 1000 nits. De quoi s’assurer de bien voir l’écran dans n’importe quel environnement lumineux et de bénéficier d’un contraste époustouflant.

Le HDR est forcément un grand bénéficiaire de la luminosité permise par les Mini LED, et Samsung l’a évidemment exploité. Avec le Quantum HDR (1500, 2000 ou 4000 selon le modèle), l’utilisateur est assuré d’obtenir un contraste sans pareil, sans risque de surexposition, pour des scènes fidèles à la réalité.

La nouvelle gamme de Samsung reste bien entendu fidèle à la technologie Quantum Dots, ces particules inorganiques qui permettent de couvrir 100 % du volume colorimétrique et garantissent une durée de vie allongée à tous les téléviseurs de la gamme. Tous les contenus télévisuels bénéficient d’images éclatantes, sans le risque de rémanence susceptible de dégrader la qualité de l’écran (Samsung assure 10 ans de garantie anti marquage sur les modèles QLED et Neo QLED). Ce que peu de constructeurs peuvent se permettre.

Une image 8K

Samsung a commercialisé ses premiers téléviseurs 8K en 2020, et c’est tout logiquement que toute une gamme de TV Neo QLED 8K est mise à disposition des consommateurs. Des contenus 8K sont déjà accessibles sur des applications comme YouTube ou les services de vidéo à la demande, et vont encore se démocratiser largement dans les années qui viennent. Avec une Neo QLED 8K, vous êtes assuré d’être équipé d’un téléviseur à la pointe de la technologie.

En effet, le puissant Neo Quantum Processor propose une fonction d'upscaling de l’image vers la 8K, et ce quelle que soit la qualité de la source. C'est-à-dire que le processeur va optimiser la qualité et mettre à niveau l’image grâce à l’intelligence artificielle et au deep learning pour simuler de la 8K. Donc même pour les modèles disposant d’une énorme diagonale d’écran, la résolution reste d’excellente facture. Notez que les modèles Neo QLED 4K ont recours à la même technologie pour mettre à l’échelle une image de qualité inférieure vers la 4K.

Un son immersif

Une expérience TV complète ne peut pas négliger le son, et Samsung a justement mis le paquet pour améliorer son système audio avec la technologie de spatialisation du son et de reconnaissance d’objet, Object Tracking Sound+. Celle-ci offre une meilleure immersion aux spectateurs grâce à des haut-parleurs (60 à 80W selon les modèles) positionnés à différents emplacements du téléviseur. Une fonctionnalité logicielle permet de suivre les objets au sein d’une scène afin de restituer le son sur les différentes enceintes de manière à ce que l’audio soit parfaitement aligné à l’image. Une option qui transforme complètement l’expérience de visionnage.

Un design ultra premium

L’immersion, Samsung la renforce aussi avec le design de ses Neo QLED, très fins pour des téléviseurs LCD, et avec un écran sans bord Infinity pour le plus haut de gamme. La dalle de tous les Neo QLED dispose d’un traitement anti-reflet qui empêche les problématiques effets miroir. Et à partir de la série QN95A, les écrans profitent aussi d’angles de vision élargis.

Le boîtier déporté One Connect, amovible sur les modèles 8K, permet de préparer simplement son installation en regroupant ses branchements et la connectique sur un hub facilement accessible : prise antenne, ports HDMI et USB, prise Ethernet, sorties audio… Tout ce qu’il faut pour connecter sans difficulté tous ses appareils au téléviseur. Il permet aussi d’habilement dissimuler sa connectique pour créer des espaces plus épurés et supprimer la présence de câbles du champ de vision du spectateur.

Une infinité de contenus

Les Neo QLED tournent bien entendu sous Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung, toujours à la pointe des fonctionnalités et en matière d’offres de contenus pour Smart TV. La nouvelle application Canal+ avec contrôle du direct, rattrapage avec retour en arrière jusqu’à 8 heures, profils multiples et support 4K UHD est d’ores et déjà disponible sur les Smart TV Samsung de 2021.

L’OS accueille aussi, en exclusivité sur les gammes de cette année, SALTO le service de streaming français porté par France Télévisions, TF1 Group et Groupe M6, avec toutes les chaînes de ces trois géants de l’audiovisuel français, des replays, des programmes en SVOD, des contenus exclusifs à la plateforme… L’application la plus populaire de ces derniers mois, TikTok, est également disponible sur les nouveaux téléviseurs de la marque. Et enfin, Samsung TV Plus revient avec un bouquet de plus de 40 chaînes gratuites aux thématiques variées : information, cinéma, série, sport, divertissement…

La meilleure expérience gaming

Les amateurs de gaming ne sont pas en reste avec l’intégration de ports HDMI 2.1 indispensables pour jouer en 4K à 120 images par seconde, soit la promesse des consoles de dernière génération, les PS5 et Xbox Series X. Les modèles 8K, quant à eux, supportent un flux 8K à 60 images par seconde.

Vous l’aurez compris, à l’heure de changer de téléviseur, la gamme Neo QLED saura s’imposer comme un choix d’excellence, grâce aux nouvelles technologies Samsung, mais aussi au design d’exception et à la grande richesse de contenus qui caractérisent ces TV.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung