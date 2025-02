Vous avez l'intention de vous procurer une excellente TV Samsung ? Ce bon plan Carrefour vous permet d'économiser 350 euros sur l'achat de la TV QLED 4K Samsung Q80D 2024 de 65 pouces. Mais attention ! L'offre est à durée limitée.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Carrefour vous permet de vous offrir un téléviseur récent de la marque Samsung à prix très réduit. Jusqu'à ce lundi 10 février 2025, la TV QLED 4K Samsung Q80D 2024 65″ (référence TQ65Q80DATXXC) revient à 849 euros au lieu de 999,99 euros grâce à une remise fidélité de 15 % qui est réservée exclusivement aux porteurs de la carte du magasin.

Pour information, il est conseillé de choisir la livraison à domicile pour bénéficier de la réduction Carrefour. Aussi, le téléviseur en question est éligible à une offre de remboursement de 200 euros de la part de Samsung (voir conditions). Au total, la TV de la marque coréenne est au prix de revient de 649 euros et vous ferez donc une belle économie de 350 euros.

Concernant ses points forts, le téléviseur Samsung Q80D a l'avantage d'être boosté par le processeur NQ4 Gen2 avec IA. L'appareil dispose par ailleurs d'un large écran de 165 cm qui profite d’une résolution de 3840 x 2160 pixels, de la technologie QLED et d'une dalle de 100/120Hz. La partie réseau/connectivité se compose essentiellement de quatre ports HDMI 2.1, du Smart TV Tizen, du Wi-Fi Direct, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, de l'AirPlay 2 ou bien encore d'un port Ethernet. Enfin, la TV du géant coréen embarque un système audio 2.2 de 40 W RMS et est compatible avec les assistants vocaux comme Bixby et Amazon Alexa.