TV pas chère Noël 2020 : voici 3 belles offres pour les petits budgets

Vous envisagez d’acheter une nouvelle TV pour Noël mais votre budget est quelque peu limité ? Nous vous proposons de découvrir trois belles offres qui vous permettront d’acquérir l’un des modèles de la marque Continental Edison, allant de la diagonale 43 pouces à 55 pouces compris entre 199,99 € et 269,99 €.

Cdiscount propose 3 modèles de TV 4K UHD à petit prix. Il s’agit de TV de la marque Continental Edison, qui ne sont pas dotées de fonctionnalités smart. Cela dit, vous pouvez solutionner ce petit détail en achetant par exemple un Fire TV Stick Amazon si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications. Les modèles en promotions et leurs tarifs :

TV LED Continental Edison 43 pouces (108 cm) à 199,99 €

TV LED Continental Edison 43 pouces (125 cm) à 229,99 €

TV LED Continental Edison 43 pouces (39 cm) à 269,99 €

Concernant les caractéristiques de ces TV, elles sont quasi identiques : on retrouve ainsi 3 ports HDMI et 2 ports USB et une sortie audio numérique (optique). D’une définition 4K, elles embarquent également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Coté audio, les trois modèles sont dotés de deux haut-parleurs d’une puissance de 8 watts chacun. Pour améliorer l’expérience cinématographique, l’achat d’une barre de son pour TV est donc assez recommandée.

