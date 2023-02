TikTok : pourquoi certaines vidéos vont devenir payantes

Pour attirer toujours plus de créateurs sur sa plateforme, Tiktok songerait à changer de stratégie en rendant certaines vidéos payantes, et ainsi permettre aux vidéastes de gagner de l’argent supplémentaire.

Selon un nouveau rapport de The Information, TikTok travaille sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour stimuler l'utilisation de son application et élargir son public plus âgé. D’après les sources du média, TikTok serait en train de mettre au point une fonctionnalité de paywall qui permettrait aux créateurs de faire payer leurs utilisateurs pour l'accès à certaines de leurs vidéos.

Alors que TikTok règne actuellement en maître sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne le total des revenus générés in-app, il n’est finalement pas surprenant de voir le réseau social chercher de nouvelles solutions pour répartir tous ces bénéfices avec ses créateurs les plus populaires.

Tiktok cherche de nouveaux moyens de rémunérer ses créateurs

En plus du paywall, TikTok travaillerait sur Creator Fund 2.0, une nouvelle version du Creator Fund original qu'il a lancé en 2020. Cette initiative permettra de rémunérer les créateurs ayant plus de 100 000 followers dans le but de les garder sur la plateforme, si l’on en croit les sources de The Information. Une personne a même déclaré au média que le nouveau fonds pourrait être lancé dès le mois de mars.

Ces fonctionnalités ont pour but d'encourager et d'élargir le groupe de créateurs de contenu, sans qui la plateforme TikTok ne parviendrait plus à concurrencer d'autres réseaux sociaux, qui ont déjà commencé à modifier leurs offres. Discord a même rejoint la course, et permet désormais aux serveurs de gagner de l’argent grâce à un abonnement pour un accès premium et des avantages.

Il reste pour l’instant à voir quand seront appliqués ces changements, car ceux-ci seront probablement cruciaux pour maintenir l’engagement des créateurs au cours des prochains mois. On imagine que la plateforme pourrait dans un premier temps changer les règles pour un petit nombre d’influenceurs, avant d’élargir sa nouvelle politique à tous les créateurs les plus populaires. En attendant, TikTok doit faire face à quelques polémiques, dont notamment l’essor du « cicatrice challenge », contre lequel la société ne semble pas vouloir prendre beaucoup de mesures.