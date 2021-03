Triumph présente sa première moto électrique, la TE-1

Triumph a donné plus de détails sur sa moto TE-1, son premier modèle électrique en préparation depuis maintenant deux ans. On sait maintenant à quoi elle ressemble et on a une idée de ses performances. Il ne faut toutefois pas l'attendre de sitôt, aucune fenêtre de sortie n'étant envisagée.

Si le marché de l’automobile électrique est sérieusement en train de décoller, les choses sont un peu différentes dans le domaine des deux roues. Pour le moment, seul le célèbre constructeur Harley Davidson s’est lancé sur le segment, mais il devrait être un jour suivi par Triumph et sa TE-1, présentée en détail.

On pourrait croire à un vaisseau tout droit tiré de Star Wars, vu son nom, mais la TE-1 est bien une moto électrique. Annoncée il y a deux ans, elle s’est depuis faite discrète, Triumph travaillant dessus. Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu du véhicule. La moto est fabriquée en collaboration avec d’autres sociétés, toutes britanniques. Le but est de créer un véhicule performant tout à fait apte à remplacer les motos à moteur thermique. Cela passe par un design classique qui n’essaye pas d’en faire des tonnes sur l’aspect « futuriste » et électrique.

La TE-1 n'arrivera pas de sitôt

Le moteur électrique délivrera une puissance de 174 chevaux et ne fait que 10 kilos. La moto fera au total un peu plus de 200 kilos et proposera une autonomie de 200 kilomètres. C’est pour l’instant peu, mais c’est un début dans le domaine des deux roues électriques. La charge rapide promet une réalimentation de la batterie de 0 à 80% en 20 minutes seulement. Triumph n’a toutefois pas dévoilé beaucoup plus de détails, puisque le produit est encore loin d’être terminé. Tout cela devrait donc évoluer avec le temps.

La moto commencera ses tests dans les prochains mois, le produit n’étant encore qu’une note d’intention. Il ne faut pas s’attendre à voir des TE-1 rouler sur nos routes de sitôt. Aucune fenêtre de sortie n’est pour le moment envisagée. Le constructeur anglais affirme en effet attendre que le coût des batteries baisse afin de pouvoir proposer sa moto au grand public.

En tout cas, le marché des véhicules électrique commence à s’étendre dans tous les domaines, et pas seulement celui des voitures, en témoigne le Tesla Semi qui pourrait rouler sur les routes avant la fin de l’année 2021.