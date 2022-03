Très bon prix sur le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G chez Cdiscount

Le Xiaomi 11 Lite fait l'objet d'une belle offre à saisir sur le site Cdiscount. Le smartphone 5G peut effectivement être obtenu sous la barre des 225 euros, notamment grâce à une offre de remboursement.

Alors que l'offre sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE prendra fin dans quelques heures, Cdiscount propose un deal intéressant sur la version classique du Xiaomi 11 Lite.

En effet, le smartphone 5G de la marque chinoise qui disponible dans un coloris jaune est vendu par le site e-commerce français à 274 euros au lieu de 299 euros. Pour obtenir la réduction de 25 euros, il faudra saisir le coupon 25DES299 pendant l'étape de la commande. De plus, le téléphone vendu et expédié par Cdiscount est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 3 avril 2022 (voir conditions). Avec cette ODR, le Xiaomi 11 Lite revient donc au tarif de 224 euros.

Pour rappel ou à titre d'information, le Mi 11 Lite de Xiaomi est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 780, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4250 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, celle-ci est composée d'un triple capteur de 64 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.