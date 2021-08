Toyota : rappel de plus de 30 000 Yaris à cause de pompes à carburant défectueuses

La Toyota Yaris est l'une des voitures compactes phares de la firme nippone, mais elle fait aujourd'hui l'objet d'un rappel. En effet, la pompe à carburant pourrait se fissurer et faire caler le véhicule, ce qui pourrait laisser plusieurs conducteurs en rade sur la route.

Les Yaris concernées par le rappel sont les modèles de 2019 et 2020, et seraient au nombre de 31 307 exactement. Tous ces véhicules seraient équipés de pompes à carburant défectueuses, qui pourraient cesser de fonctionner et faire caler les véhicules sur la route. L’année dernière, ce sont 750 000 Toyota Prius qui avaient fait l’objet d’un rappel à cause d’un problème logiciel qui pouvaient entrainer des baisses de performances et faire caler le moteur.

Un arrêt brutal sur la route pourrait entrainer un accident, c’est pourquoi il ne faut pas tarder à aller faire contrôler votre véhicule si celui-ci est concerné par le rappel. Celui-ci a été annoncé au début du mois, selon un dossier déposé auprès de la National Highway Traffic Safety Administration américaine.

Le changement de pompe à carburant sera gratuit

Il est bon de rappeler que la modification, comme tous les travaux de rappel, sera effectuée gratuitement par votre concessionnaire Toyota local. L’opération serait assez simple, puisque les techniciens n’auraient qu’à remplacer les pompes défectueuses dans les voitures pour régler le problème.

Si votre véhicule est concerné par le rappel, vous devrez recevoir un courrier d’ici le 30 septembre qui vous invitera à rapporter votre véhicule au concessionnaire le plus proche. De plus, si vous avez une question à propos de cette campagne de rappel, vous pouvez déjà contacter le service clientèle de Toyota et mentionner les numéros de rappel 21TB05 et 21TA05.

Si vous souhaitez changer votre ancienne Toyota Yaris, un nouveau modèle est récemment arrivé en France. En effet, nous évoquions l’année dernière la nouvelle Yaris Cross, un petit SUV avec motorisation hybride qui est sorti en 2021. Toyota la propose actuellement en réservation à partir de 23 500 euros, ou 199 euros par mois entretien inclus et sous condition de reprise.

