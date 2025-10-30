Toyota électrifie la voiture la plus vendue au monde avec ce concept radical

Toyota électrifie enfin son modèle le plus célèbre. La prochaine génération de la Corolla change tout : design, technologies, et motorisation. Un concept vient d’être dévoilé, et il annonce un vrai tournant pour la marque.

Pendant des années, Toyota a semblé freiner l’adoption du tout électrique. L’ancien PDG de la marque doutait ouvertement de cette technologie, préférant miser sur les motorisations hybrides. Mais depuis son départ, le nouveau patron Koji Sato imprime une nouvelle direction. En 2025, la marque a dévoilé plusieurs modèles 100 % électriques, et elle poursuit cette stratégie avec un concept qui vise l’un de ses modèles les plus emblématiques.

À l’occasion du Japan Mobility Show, Toyota présente un concept de Corolla inédite. Il s’agit d’une berline entièrement repensée, qui pourrait devenir la toute première Corolla électrique de série. Le constructeur reste prudent, précisant qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une vision, mais ce concept s’annonce déjà très proche d’un modèle de production. Le design a été développé au centre européen de la marque, situé à Nice, et adopte un style futuriste proche du SUV bZ4X.

Ce nouveau concept conserve l’ADN de la Corolla tout en changeant radicalement de silhouette. La face avant est totalement revue, et l’habitacle se veut bien plus moderne, avec une présentation épurée. Les boutons physiques disparaissent au profit de commandes tactiles, et une console centrale flottante renforce l’effet de légèreté. Toyota annonce vouloir proposer plusieurs types de motorisation, mais sans compromis sur l’espace ou le style. Le véhicule pourrait donc être décliné en électrique, hybride ou thermique, selon les marchés.

Le constructeur n’a encore donné aucune précision technique sur ce concept. Sa plateforme pourrait être inédite, et ses dimensions proches de la Corolla actuelle. Toyota précise vouloir garder une tarification accessible, afin de ne pas en faire un véhicule haut de gamme. Sa sortie pourrait intervenir fin 2026 ou début 2027, la génération actuelle étant déjà âgée de sept ans. Avec cette nouvelle version, la Corolla pourrait devenir une rivale directe de la Tesla Model 3, de la Hyundai Ioniq 6 ou encore de la Mégane E-Tech sur le marché des berlines électriques.