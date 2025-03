Meta AI est enfin disponible en Europe, mais ces restrictions pourraient vous décevoir

Meta vient de lancer son assistant intelligent en Europe après une longue attente. Dès cette semaine, les utilisateurs pourront poser leurs questions à Meta AI directement sur WhatsApp, Messenger ou Instagram. Une nouvelle façon simple et rapide qui permet d’obtenir des réponses sans quitter vos applications préférées.

L’intelligence artificielle s’intègre de plus en plus dans le quotidien des utilisateurs, rendant de nombreuses tâches plus simples et rapides. Aujourd’hui, des assistants comme Gemini Advanced, qui vient avec les Pixel 9, ou encore ChatGPT permettent déjà d’effectuer des recherches avancées, d’écrire des textes ou de générer des images. Ces outils offrent une aide précieuse, que ce soit pour organiser un voyage, obtenir des informations ou même répondre à des questions complexes. Pourtant, en Europe, le déploiement de ces technologies est souvent freiné par des règles strictes en matière de protection des données.

Après près d’un an de discussions avec les autorités, la société a enfin réussi à obtenir l’autorisation de lancer son assistant IA en Europe. Dès cette semaine, Meta AI sera disponible dans 41 pays ainsi que dans 21 territoires d’outre-mer. Il sera directement intégré aux principales applications du groupe, notamment WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram. Grâce à cette intégration, les utilisateurs n’auront pas besoin d’installer une application supplémentaire pour accéder à l’intelligence artificielle de Meta.

Meta AI arrive sur WhatsApp et Messenger avec un modèle limité en Europe

Contrairement à la version américaine, la version européenne de Meta AI dispose de fonctionnalités restreintes. Par exemple, elle ne peut pas générer d’images via l’outil Meta Imagine, une fonction pourtant très populaire aux États-Unis. De plus, l’assistant ne possède pas encore de mémoire, ce qui signifie qu’il ne peut pas personnaliser ses réponses en fonction des interactions précédentes avec un utilisateur. Ces limitations sont en grande partie dues aux exigences réglementaires européennes, qui imposent des règles strictes sur l’utilisation des données personnelles. Pour respecter ces contraintes, l’assistant fonctionne uniquement en mode texte et ne s’appuie pas sur les données des utilisateurs pour son entraînement. Ce dernier sera disponible en six langues, dont le français.

Malgré ces restrictions, Meta AI offre de nombreuses possibilités. Il pourra être utilisé directement dans les discussions en tapant “@MetaAI” suivi d’une question ou d’une demande. Par exemple, il pourra aider à organiser un voyage, proposer des recommandations de restaurants ou encore résoudre des débats entre amis. L’assistant pourra également rechercher des informations sur le web et afficher du contenu pertinent sans que l’utilisateur ait besoin de quitter son application. Meta prévoit d’ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités pour aligner la version européenne sur celle disponible aux États-Unis, tout en respectant les réglementations locales.