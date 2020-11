TousAntiCovid : le QR code généré pour l’attestation de déplacement n’est pas valide

Alors que l'application TousAntiCovid donne depuis ce matin la possibilité de générer ses propres attestations de déplacement, il semblerait que les QR codes créés ne soient pas reconnus comme valides par les appareils de la police. Pour l'heure, le problème concerne uniquement les smartphones sous Android. Il pourrait être lié au format des dates sur l'attestation différent de celui attendu par le lecteur.

Disponible sur iOS et Android depuis fin octobre, TousAntiCovid a pour vocation de remplacer son prédécesseur StopCovid en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on trouve depuis ce matin la possibilité de générer ses propres attestations de déplacement. Il semblerait néanmoins que des ajustements restent encore à faire sur celle-ci. Les smartphones sous Android rencontrent en effet un problème au niveau du QR code créé en même temps que l'attestation.

QR-DNUM, l'application dont se servent les forces de l'ordre pour valider les attestations qui leur sont présentées, ne reconnaît pas les QR codes fournis par les utilisateurs Android. Lorsqu'elle tente une lecture, l'écran affiche “Erreur lors du scan. Ce QR code est invalide”. En revanche, elle ne rencontre aucun problème devant une attestation générée par le site web officiel.

Le format des dates rendrait les QR codes générés invalides

D'après des recherches faites sur QR-DNUM, disponible au téléchargement par le grand public, il semblerait que la différence entre les attestations générées par le site et par l'application se situe au niveau du format des dates de naissance et de sortie. Il est possible que cette modification soit la source du problème rencontré par les lecteurs du QR code, le format n'étant pas celui attendu par l'application.

À lire également : TousAntiCovid remplace StopCovid : l’application qui “n’a pas marché” fait peau neuve

Au départ également présent sur iOS, le bug ne concerne désormais plus que les smartphones sous Android. Si vous êtes concernés, mieux vaut donc pour l'heure vous rabattre sur le site officiel pour télécharger votre attestation, en attendant que le problème soit résolu. On espère que la solution arrivera rapidement, puisque TousAntiCovid a déjà été téléchargé plus de 1,2 million de fois, soit potentiellement par de nombreux utilisateurs Android.

Source : iGeneration