TousAntiCovid : le nombre de vaccinés arrive dans l’application AntiCovid

L'application TousAntiCovid (AntiCovid) va se doter de nouvelles fonctionnalités, dont un décompte quotidien du nombre de personnes vaccinées contre le COVID-19 en France. Les premiers chiffres de vaccination seraient disponibles dès ce mercredi 6 janvier au soir.

Et si l'application TousAntiCovid (AntiCovid sur certains smartphones) était mise à contribution pour amplifier la campagne de vaccinations contre le COVID-19 ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué à nos confrères de RTL mardi 5 janvier 2020 que l'application allait bientôt afficher le nombre de personnes vaccinées.

On ne connaît pas encore exactement les détails comme la source des données, mais ces chiffres seraient disponibles dès ce soir à en croire le ministre. “C'est une question de 48 heures”, expliquait mardi l'élu, avant d'ajouter qu'il fallait simplement patienter “le temps que les systèmes d'information soient parfaitement opérationnels”.

Lire également : Singapour avoue partager les données de son app AntiCovid avec la police

TousAntiCovid va bientôt donner le nombre de personnes vaccinées

Le nombre de personnes vaccinées en France serait mis à jour quotidiennement. Le chiffre de l'application “correspondra au nombre de vaccinations réalisées la veille“, précise le responsable. Lundi le 14 avenue Duquesne a lancé un nouveau fichier qui doit accompagner la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Baptisée SI Vaccin Covid, la base de donnée est alimentée par les médecins (ville et Ehpad) ainsi que la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Celle-ci doit surtout permettre d'identifier les personnes éligibles à la vaccination et de leur envoyer des bons pour le faire. SI Vaccin Covid peut également permettre de contacter les personnes vaccinées en cas d'apparitions tardives d'effets indésirables.

On note que l'inscription dans ce fichier est facultative, et qu'il sera donc possible de la refuser dans certains cas. Mais pas dans le cas où la personne a effectivement été vaccinée. Un registre semblable avait été mis en place en 2009 lors de l'épidémie de grippe A H1N1 sans que cela ne suscite alors de vrais débats.

A cause de leur ampleur, les mesures autour du coronavirus suscitent nettement plus de réactions passionnées. Reste que comme cela a été dit et répété, le fichier SI Vaccin Covid n'a en aucun cas pour vocation de recenser ceux qui s'opposent à la vaccination.

Source : RTL