Dès cet été, vous devrez peut-être payer une nouvelle “taxe Linky” : voici pourquoi

Une nouvelle “taxe” va frapper les 2,1 millions de ménages qui ne sont toujours pas équipés d'un compteur Linky. Enedis prévoit en effet de leur facturer des frais supplémentaires en raison de ce que le distributeur et la CRE estime être des coûts supplémentaires occasionnés par le refus d'utiliser les nouveaux compteurs.

Alors que 37 millions de foyers sont déjà équipés du compteur d'électricité intelligent Linky, certains, font encore, bon gré mal gré, de la résistance. En 2025, ils sont encore 2,1 millions à utiliser un compteur d'électricité ancienne génération. Une situation qui recouvre deux réalités : d'un côté, des usagers refusent catégoriquement d'utiliser le nouveau compteur pour des raisons variées. Dont un impact supposé sur les personnes électro-sensibles, la peur d'un risque de départ de feu, voire la crainte de payer des factures d'électricité plus chères.

Mais aussi des foyers plus ouvert au remplacement de leur compteur ancienne génération et qui attendent simplement une opportunité (ou un petit coup de pouce) pour le faire. Le passage aux compteurs Linky est une obligation légale, ce compteur étant la propriétaire du distributeur d'énergie. Mais diverses décisions de Justice ont permis de reconnaître des cas particuliers, entrainant des millions de foyers à garder leur ancien compteur.

À combien correspond le supplément que certains usagers vont devoir payer ?

La CRE et Enedis estiment désormais que cette minorité implique des coûts sur le réseau. Frais qui leur seront donc facturés dès cet été, tous les deux mois. On vous rassure, ce coût, s'il est significatif, ne devrait pas se traduire par une facture méconnaissable. Mais ils représentent une hausse dont certains auraient sans doute préféré se passer.

Enedis, avec l'accord de la CRE, pourront ainsi appliquer deux surcoûts aux abonnés ne disposant pas de compteur Linky. Dès le premier août 2025, tous les abonnés avec un compteur ancienne génération paieront tous les deux mois un supplément de 6,48 €. Dans le cas où l'usager refuse de transmettre ses relevés de consommation ou l'accès à son compteur, des frais supplémentaires de 4,14 € s'ajoutent tous les mois.

Au final, cette “taxe Linky” devrait se traduire par un supplément compris entre 40 € et 63 € par an. De quoi inciter à changer de compteur au plus vite. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de contacter Enedis au 0 970 831 970 en semaine entre 8h et 19h. L'installation pourra alors être programmée avec un technicien. Elle ne prend qu'une trentaine de minutes seulement.